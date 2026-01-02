'धुरंधर' के इस एक्टर को ऑफिर हुई थी शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह', सिर्फ इस एक वजह से ठुकराई फिल्म

बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'कबीर सिंह' आज भी चर्चा में रहती है. यह फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की मुख्य भूमिका पहले रणवीर सिंह को ऑफर की गई थी? जी हां, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने खुद इस बात का खुलासा किया कि 'कबीर सिंह' की स्क्रिप्ट सबसे पहले रणवीर सिंह को सुनाी गई थी. संदीप रेड्डी वांगा, जो तेलुगु फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' के डायरेक्टर भी हैं, ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 'अर्जुन रेड्डी' की हिंदी रीमेक के लिए वे रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहते थे. लेकिन रणवीर ने रोल के लिए मना कर दिया था. वजह?

धुरंधर एक्टर ने क्यों ठुकराई थी कबीर सिंह?

संदीप रेड्डी वांगा ने बताया कि रणवीर सिहं ने स्क्रिप्ट को 'बहुत डार्क' बताया. रणवीर को उस समय यह किरदार अपने लिए ठीक नहीं लगा. संदीप ने कहा, 'मैं रणवीर के साथ फिल्म करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि यह उनके लिए उस वक्त बहुत डार्क थी.'

रणवीर के मना करने के बाद भूमिका शाहिद कपूर को ऑफर की गई. उस समय इंडस्ट्री में कई लोगों को शाहिद पर शक था. उनके सोलो फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड 100 करोड़ तक नहीं पहुंचा था. लोग कहते थे कि अगर रणवीर होते तो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई होती. लेकिन संदीप को शाहिद पर पूरा भरोसा था. उन्होंने कहा था, 'शाहिद शानदार एक्टर हैं, मुझे उन पर यकीन था.'

और संदीप का फैसला सही साबित हुआ. 'कबीर सिंह' में शाहिद कपूर ने गुस्सैल सर्जन कबीर सिंह का किरदार निभाया. कियारा आडवाणी उनकी गर्लफ्रेंड बनी थी. फिल्म में एंगर इश्यूज, अल्कोहलिज्म और टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसे मुद्दे दिखाए गए, जिस पर काफी विवाद भी हुआ.

अब बात करते हैं 'कबीर सिंह' के बजट और बॉक्स ऑफिस की. 'कबीर सिंह' का बजट करीब 60 करोड़ रुपये था. लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया. भारत में नेट कलेक्शन लगभग 278 करोड़ रुपये रहा, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 331 करोड़ के आसपास. ओवरसीज से करीब 48 करोड़ आए. कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 379 करोड़ रुपये से ज्यादा हुआ. यह 2019 की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी और शाहिद कपूर की करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई.

धुरंधर एक्टर और कबीर सिंह डायरेक्टर के नए प्रोजेक्ट

आज संदीप रेड्डी वांगा 'एनिमल' के बाद 'स्पिरिट' के फर्स्ट लुक की वजह से चर्चा में है. वहीं रणवीर सिंह की धुरंधर ने तो बॉक्स ऑफिस पर धुआं ही उड़ा दिया है और 1100 करोड़ रुपये करा आंकड़ा पार तक चुकी है. ऐसे में यह सोचकर ही रोमांच होता है कि अगर ये एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी साथ आती है तो बॉक्स ऑफिस पर कैसा कहर बरपाएगी.