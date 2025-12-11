विज्ञापन

Aditya Dhar Net Worth: कमाई में भी धुरंधर हैं डायरेक्टर आदित्य धर, नेट वर्थ में कईयों को देते हैं मात

Dhurandhar Director Aditya Dhar Net Worth: हाल ही में धुरंधर की रिलीज और उसे मिली जबरदस्त तारीफ के साथ, फिल्ममेकर आदित्य धर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. उरी से पहचान बनाने वाले आदित्य धर की नेट वर्थ आज कितनी है, यकीनन आप जानकर हैरान हो जाएंगे.

जानें कितनी है धुरंधर एक्टर आदित्य धर की नेट वर्थ
नई दिल्ली:

Dhurandhar Director Aditya Dhar Net Worth: हाल ही में धुरंधर की रिलीज और उसे मिली जबरदस्त तारीफ के साथ, फिल्ममेकर आदित्य धर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. लेकिन उनकी क्रिएटिव सफलता से परे, उनकी पर्सनल लाइफ और प्रॉपर्टीज के बारे में भी लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है. आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि आदित्य धर कुल कितनी संपत्ति के मालिक हैं और उनकी नेटवर्थ क्या है. आपको बता दें कि अपनी पत्नी, एक्ट्रेस यामी गौतम के साथ, उनकी कुल नेट वर्थ अब लगभग 100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. उनकी प्रॉपर्टीज में बांद्रा में एक शानदार घर से लेकर नॉर्थ इंडिया में प्रॉपर्टीज शामिल हैं. 

क्या है इनकम का जरिया?

आदित्य धर का सफर ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से बहुत पहले शुरू हुआ था, जिसने उन्हें पहचान दिलाई. सालों तक लिखने, डायरेक्शन और क्रिएटिव वर्क ने उन्हें एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बनाने में मदद की. आज उनकी नेट वर्थ कई इनकम सोर्स से आती है, जिसमें फिल्में, प्रोडक्शन, रॉयल्टी और प्रॉफिट-शेयरिंग शामिल हैं.

उरी के बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनने के बाद, उनकी कमाई में तेजी से उछाल आया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अब एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर हर फिल्म के लिए लगभग 8-10 करोड़ रुपये कमाते हैं. धुरंधर की सफलता के साथ, एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी सालाना कमाई और बढ़ेगी.

टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक, उनके बैनर, B62 स्टूडियोज के तहत लगातार प्रोजेक्ट्स ने भी उनके फाइनेंस को लॉन्ग-टर्म स्टेबिलिटी दी है. यामी गौतम की अपनी इनकम और एंडोर्समेंट के साथ मिलकर उनकी कुल दौलत 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है.

कहां-कहां हैं प्रॉपर्टीज

आदित्य और यामी के पास बांद्रा में एक आलीशान घर है. मुंबई वाले घर के अलावा चंडीगढ़ में एक डुप्लेक्स और हिमाचल प्रदेश में एक फैमिली प्रॉपर्टी भी आदित्य और यामी के नाम है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

