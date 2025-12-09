राजनीतिक विवाद में फंसी धुरंधर, जानें रणवीर सिंह की फिल्म को लेकर पाकिस्तान में क्यों मचा बवाल

रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर धुरंधर इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ रही है. दर्शकों की भारी भीड़ के बीच फिल्म ने पहले ही हफ़्ते में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. लेकिन इसी सक्सेस के बीच फिल्म एक बड़े पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में फंस गई है. मामला तब बना जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) की एक सीनियर नेता ने आरोप लगाया कि फिल्म में बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें उनकी अनुमति के बिना दिखाई गई हैं. उनका कहना है कि यह पाकिस्तान के इतिहास को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश है और सच को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है.



PPP का आरोप: तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया गया है



PPP की प्रवक्ता और सिंध टास्क फोर्स की सदस्य सुमेता अफजल सैयद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फिल्म पर अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि धुरंधर में बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों का बिना अनुमति, गलत और “गैर-कानूनी” तरीके से इस्तेमाल किया गया है. उनके मुताबिक, फिल्म में PPP को ऐसे दिखाया गया है जैसे पार्टी आतंकवादियों का साथ देती हो. सुमेता ने यह भी बताया कि वास्तव में PPP खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रही है और हमेशा कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ी रहती है. उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों से फिल्म की मंशा पर ध्यान देने की अपील भी की.

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की जबरदस्त कमाई

विवाद चलने के बावजूद, फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और पहले ही दिन इसने 28 करोड़ रुपए की कमाई कर ली. दर्शक इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं, जिसका असर इसके कलेक्शन में साफ दिखाई देता है.

पहले तीन दिनों में फिल्म की कुल कमाई 103 करोड़ रुपए तक पहुंच गई. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, पहले सोमवार को भी फिल्म ने करीब 23 करोड़ रुपए कमाए, जो किसी भी फिल्म के लिए बेहद मजबूत नंबर है. इस तरह, चार दिनों में धुरंधर का कुल कलेक्शन 126 करोड़ रुपए हो चुका है.

फिल्म की तेज रफ्तार देखकर माना जा रहा है कि यह जल्द ही 200 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है. दर्शकों के पॉजिटिव रिएक्शन और लगातार बढ़ती कमाई से लगता है कि धुरंधर आने वाले दिनों में और भी बड़े रिकॉर्ड बना सकती है.



