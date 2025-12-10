अक्षय खन्ना को दूसरा बॉबी देओल बनाने वाला धुरंधर का वो गाना, किसने बनाया जानते हैं?

रणवीर सिंह, अक्षय कुमार और संजय दत्त की फिल्म इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस तक छाई हुई है. इसके साथ ही एक गाना है जो दर्शकों के बीच हॉट टॉपिक बना हुआ है. ये गाना अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग जो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है. इस गाने के लिरिक्स तो समझ नहीं आते क्योंकि ये एक अरबी गाना है लेकिन इसके म्यूजिक ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये गाना आखिर आया कहां से और किसने बनाया है?

किसने बनाया अक्षय खन्ना वाला वो वायरल गाना?

अक्षय खन्ना की एंट्री को हिट और आइकॉनिक बनाने वाला ये गाना बहरीन के एक रैपर Flipperachay ने बनाया है. इनका असली नाम हुसम असीम है लेकिन इन्हें Flipperachay के नाम से जाना जाता है. इनकी पॉपुलैरिटी रातोंरात धुरंधर के टाइटल ट्रैक से ऐसी बढ़ी कि अब हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है.

Flipperachay के इस गाने को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है उससे साफ है कि अक्षय खन्ना को जेन जी के सामने पेश करने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता था. ये गाना इस वक्त एनिमल के जमाल कुडु की तरह छाया हुआ है. जिस तरह वह गाना भी समझ भले ना आया लेकिन पसंद खूब किया गया. उसी तरह ये गाना भी इस वक्त सबकी प्ले लिस्ट में टॉप पर है.

बॉक्स ऑफिस पर भी धुरंधर बनी 'धुरंधर'

बात करें धुरंधर की बॉक्स ऑफिस की तो ये फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा कर रही है. पांच दिन में रणवीर सिंह स्टारर की कलेक्शन 150 करोड़ हो गई है. इस कलेक्शन के साथ इस फिल्म ने सिकंदर, थामा जैसे हिट फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को पार कर लिया है.