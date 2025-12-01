विज्ञापन

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में सोनू निगम ने इमोशनल सनी-बॉबी देओल को ऐसे दी थी सांत्वना, वीडियो वायरल

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया. तीन दिन बाद देओल भाइयों ने अपने पिता की याद में मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में एक प्रेयर मीट रखी. 27 नवंबर को मुंबई में हुई प्रेयर मीट में कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए.

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में सोनू निगम ने इमोशनल सनी-बॉबी देओल को ऐसे दी थी सांत्वना, वीडियो वायरल
सोनू निगम ने इमोशनल सनी-बॉबी देओल को ऐसे दिया था सांत्वना
Dharmendra Prayer Meet: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया. तीन दिन बाद देओल भाइयों ने अपने पिता की याद में मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में एक प्रेयर मीट रखी. 27 नवंबर को मुंबई में हुई प्रेयर मीट में कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए. उसी दिन हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र की याद में उनके मुंबई वाले घर पर एक गीता पाठ रखा. प्रेयर मीट का एक इमोशनल पल सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है. वीडियो में सोनू निगम इमोशनल सनी देओल को गले लगाते हुए दिख रहे हैं. बॉबी, जो सनी के पास खड़े दिख रहे हैं, वह भी हग करते दिख रहे हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि सोनू निगम उनसे थोड़ी देर बात करते हैं. वहीं देओल भाई मेहमानों का हाथ जोड़कर स्वागत करते दिख रहे हैं.

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में सोनू निगम ने परफॉर्म किया. उन्होंने 2007 की फ़िल्म 'अपने' का मशहूर गाना "अपने" गाया, जिसमें धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल नजर आए थे. प्रेयर मीट में सलमान खान, रेखा, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या-अभिषेक बच्चन, आर्यन खान, सोहा अली खान, अमीषा पटेल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुनील शेट्टी और कई दूसरे सेलेब्रिटीज़ उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए वेन्यू पर पहुंचे थे. विद्या बालन, शबाना आज़मी, जैकी श्रॉफ, फरदीन खान, निमरत कौर, सोनू सूद, अनु मलिक, सुभाष घई, अब्बास-मस्तान और अनिल शर्मा जैसे कई और सेलेब्रिटीज़ भी लेजेंडरी एक्टर को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए यहां आए. 

खास बात यह है कि हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां होटल में प्रेयर मीट में शामिल नहीं हुईं. धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को उनके मुंबई वाले घर पर निधन हो गया, उन्हें 12 नवंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था. उन्हें 31 अक्टूबर को सांस लेने में दिक्कत के कारण भर्ती कराया गया था. धर्मेंद्र आखिरी बार श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' में स्क्रीन पर दिखेंगे, जिसमें वह अगस्त्य नंदा के पिता का रोल निभा रहे हैं.

