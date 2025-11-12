Hema Malini Networth: धर्मेंद्र या हेमा मालिनी, कौन है ज्यादा अमीर?, जानें कितनी है ड्रीम गर्ल की नेटवर्थ...

Hema Malini Networth: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से आज 12 नवंबर को 11 दिन बाद डिस्चार्ज हो गये हैं. बीते दिन उनकी मौत की अफवाह ने उनके चाहने वालों को सदमे में डाल लिया था. अब धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच चुके हैं और अब उनका घर पर ख्याल रखा जाएगा. प्रकाश कौर और हेमा मालिनी एक्टर धर्मेंद्र की पत्नियां हैं और अभिनेता अपनी दोनों पत्नियों पर बराबर प्यार जताते हैं. उनके बीमार पड़ते ही एक्टर की दोनों ही पत्नियां चिंता में पड़ गई हैं. फिलहाल धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ अपने फार्म हाउस पर रहते हैं. इस बीच जानेंगे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी में से कौन ज्यादा अमीर और किसके के पास कितनी जायदाद है.



हेमा मालिनी की नेटवर्थ

धर्मेंद्र का फिल्मी करियर सुपरहिट रहा है और उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी हैं. लेकिन धर्मेंद्र अपनी असली दौलत अपने फैंस को बताते हैं. धर्मेंद्र अपने फैंस के बीच ही-मैन और उनकी पत्नी हेमा मालिनी 'ड्रीम गर्ल' के नाम से जानी जाती हैं. दोनों ही अपने-अपने टाइम के स्टार रहे हैं. दोनों ही स्टार्स ने अभिनय के साथ-साथ राजनीति में भी कदम रखा. धर्मेंद्र आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और हेमा राजनीति में. दोनों की संपत्ति की बात करें तो साल 2024 के चुनावों में दिए हलफनामे के मुताबिक हेमा मालिनी की कुल संपत्ति 129 करोड़ रुपये है. ड्रीम गर्ल के पास बड़ा कार कलेक्शन है. इसमें उनके पास 7 लग्जरी कारें हैं. इसके अलावा वह लगभग 3 करोड़ रुपये की पुश्तैनी जमीन की भी हकदार हैं. उनके बैंक खाते में 13 लाख रुपये जमा हैं. मुंबई और मथुरा में उनके नाम कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी है.



धर्मेंद्र की कुल संपत्ति

हेमा मालिनी की कमाई का जरिया उनकी फिल्में, विज्ञापन, क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस और बतौर सांसद भी वह मोटा पैसा कमाती हैं. वहीं, बात करें, सुपरस्टार धर्मेंद्र की तो उनकी नेटवर्थ 300 से 450 करोड़ रुपये है. धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और आज भी वह फिल्मों में काम कर रहे हैं और वह विज्ञापनों से भी मोटा पैसा कमाते हैं. उनका लोनावाला में 100 एकड़ का फार्म हाउस, मुंबई में आलीशान बंगला और लग्जरी कारों का बड़ा कलेक्शन है. इसके अलावा रेस्टोरेंट बिजनेस में भी पार्टनर हैं. साथ ही कई रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े हुए हैं. धर्मेंद्र को पिछली बार फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया (2024) में देखा गया था और अब वह आगामी 25 दिसंबर को फिल्म इक्कीस में नजर आएंगे.