धर्मेंद्र के भतीजे की 9 फोटो, फिल्में है फ्लॉप लेकिन सनी-बॉबी की जोड़कर कमाई से भी ज्यादा है कजिन का नेटवर्थ

बॉलीवुड में जब भी देओल परिवार की बात होती है, सबसे पहले नाम आता है धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल का. लेकिन इन्हीं के परिवार में एक ऐसा नाम भी है जो स्पॉटलाइट से दूर रहते हुए भी सुर्खियों में छा गया है. अभय देओल. धर्मेंद्र के भतीजे अभय ने हमेशा अलग रास्ता चुना. उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया, वो बड़े-बड़े स्टार नहीं कर पाए. रिपोर्ट्स के मुताबिक अभय देओल की कुल संपत्ति करीब 400 करोड़ है जो सनी और बॉबी देओल की कंबाइंड नेटवर्थ से भी ज्यादा है. चलिए जानते हैं कैसे ये ऑफबीट स्टार देओल परिवार का सबसे अमीर सदस्य बन गया.



अभय देओल धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल के बेटे हैं. यानी वे सनी और बॉबी देओल के सगे चचेरे भाई हैं. बचपन से ही उन्होंने लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं किया, लेकिन उनकी सादगी और सोच ने उन्हें बाकी देओल्स से अलग पहचान दी.

अभय ने साल 2005 में फिल्म ‘सोचा ना था' से बॉलीवुड में कदम रखा. ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन इससे साफ हो गया कि वो कमर्शियल हीरो नहीं, बल्कि कंटेंट-ड्रिवन एक्टर बनने आए हैं.

अहिस्ता अहिस्ता, एक चालीस की लास्ट लोकल, मंजिलें और भी हैं जैसी कई फिल्मों ने अच्छा बिज़नेस नहीं किया. मगर अभय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने कहा था- 'मुझे पैसा नहीं, कहानियां चाहिए.' यही जज़्बा उन्हें सबसे अलग बनाता है.

अनुराग कश्यप की फिल्म ‘देव.डी' अभय देओल के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इस फिल्म ने न सिर्फ उनकी पहचान बदली बल्कि उन्हें एक सीरियस और एक्सपेरिमेंटल एक्टर के रूप में स्थापित कर दिया. यही वो वक्त था जब उन्होंने अपने अभिनय से आलोचकों और दर्शकों दोनों को जीता. जहां बाकी स्टार्स ग्लैमर में खो जाते हैं, वहीं अभय देओल ने हमेशा रियल रहना चुना.

अभय देओल कम फिल्मों में दिखे लेकिन जब भी स्क्रीन पर आए, असर छोड़ गए. 'ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा', 'रांझणा', 'ओए लकी लकी ओए' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग किरदारों से अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की.

कम लोग जानते हैं कि अभय सिर्फ एक्टर नहीं, एक समझदार बिजनेसमैन भी हैं. उन्होंने अपने करियर के शुरुआती सालों में ही ‘Forbidden Films' नाम से प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी और बाद में रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट और ब्रांड इन्वेस्टमेंट में भी कदम रखा.

हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक अभय देओल की कुल संपत्ति करीब ₹400 करोड़ है. वहीं सनी देओल की नेटवर्थ लगभग ₹130 करोड़ और बॉबी देओल की करीब ₹60 करोड़ मानी जाती है. यानी अकेले अभय ने दोनों भाइयों की कुल कमाई को भी पार कर लिया है.

अभय ने हमेशा अपनी कमाई को सही जगह लगाया. उन्होंने फिल्मों से जितना भी कमाया, उसका एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया. उनकी मुंबई और गोवा में कई कीमती संपत्तियां हैं.

अभय देओल ने कभी देओल सरनेम का फायदा नहीं उठाया. उन्होंने इंटरव्यू में कहा था- “मैं नहीं चाहता कि मुझे सिर्फ धर्मेंद्र का भतीजा कहकर याद किया जाए. मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूं.” और आज उनकी यह पहचान बॉलीवुड में साफ नज़र आती है.

जहां धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल का नाम एक्शन और स्टारडम से जुड़ा है, वहीं अभय देओल की पहचान है सादगी, इंटेलिजेंस और निवेश की समझ से. उन्होंने दिखा दिया कि सफलता सिर्फ हिट फिल्मों से नहीं, बल्कि सही फैसलों से मिलती है.