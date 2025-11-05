विज्ञापन

धर्मेंद्र हेल्थ अपडेट: धरम पाजी की सेहत में सुधार, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने में लगेंगे 2-3 दिन

90 वर्षीय एक्टर को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के टॉप डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
धर्मेंद्र हेल्थ अपडेट: धरम पाजी की सेहत में सुधार, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने में लगेंगे 2-3 दिन
जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे धर्मेंद्र
Social Media
नई दिल्ली:

Dharmendra health update: सुपरस्टार धर्मेंद्र इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं. हाल ही में खबर आई कि स्वास्थ्य जांच की वजह से धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती गया है. उनकी सेहत को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिलहाल वह ठीक हैं लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने में उन्हें दो से तीन दिन का समय लग सकता है.

90 वर्षीय एक्टर को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. जबकि आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के टॉप डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं. हालांकि उनके अस्पताल में एडमिट होने की वजह सामने नहीं आया है. लेकिन कहा गया है कि वह रूटीन चैकअप के लिए अस्पताल में हैं. वहीं बॉबी देओल और सनी देओल उनके साथ ही थे.

आपको बता दें कि धर्मेंद्र बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. उन्होंने लंबे करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं. ‘शोले' में वीरू का किरदार हो, ‘चुपके चुपके' में कॉमेडी का तड़का, ‘धर्म वीर' में एक्शन, ‘ड्रीम गर्ल' में रोमांस या ‘यमला पगला दीवाना' में मस्ती – हर रोल में उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है. आज भी उनकी फिल्में देखकर नई पीढ़ी हंसती और रोमांचित होती है.

धर्मेंद्र का फिल्मी सफर 1960 से शुरू हुआ था. उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और आज भी एक्टिव हैं. उनकी सादगी, मेहनत और फिटनेस हर किसी के लिए प्रेरणा है. फिलहाल ब्रीच कैंडी अस्पताल से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं. प्रोफेशनल लेवल पर बात करें तो वे जल्द इक्किस में नजर आने वाले हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Hema Mailini, Dharmendra News, Dharmendra Admit, Dharmendra Health Update, Dharmendra Health, Actor Dharmendra, Sholay Actor Dharmendra, Dharmendra Hit Movies, Dharmendra Upcoming Movies, Esha Deol, Esha Deol Instagram, Esha Deol Father
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com