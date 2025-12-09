'तुम ऐसे क्यों हो?', जब शाहरुख ने कहा था उन्हें अक्षय खन्ना लगते हैं 'अजीब', पुराना वीडियो हुआ वायरल

एक बार फिर अक्षय खन्ना सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. उनकी नई फिल्म ‘धुरंधर' में शानदार एक्टिंग के बाद लोग लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनके कई पुराने वीडियो फिर से वायरल होने लगे हैं. ऐसा ही एक वीडियो उस समय का है जब शाहरुख खान, सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अक्षय की फिल्म इत्तेफाक के प्रमोशन इवेंट में मौजूद थे. यह कार्यक्रम करण जौहर होस्ट कर रहे थे, क्योंकि फिल्म का निर्माण उनके धर्मा प्रोडक्शन्स, शाहरुख की रेड चिलीज और बीआर स्टूडियोज ने मिलकर किया था.

इवेंट के दौरान करण जौहर मजाक में अक्षय से बोले कि, "तुम्हारी आवाज बहुत खतरनाक है… या यूं कहो कि आवाज है ही नहीं". उन्होंने हंसते हुए पूछा, "तुम ऐसे क्यों हो?". करण ने यह भी बताया कि अक्षय प्रमोशन से बचने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनका 'स्लीपिंग पैटर्न' खराब न हो. इसी बातचीत में शाहरुख खान ने भी अपने अंदाज में अक्षय की तारीफ की. उन्होंने कहा, "अक्षय हमेशा थोड़े अलग होते हैं. वो अपनी ही धुन पर चलते हैं और यही उन्हें खास बनाता है. वो कभी-कभी आते हैं और कमाल कर जाते हैं. मैं सच में उन्हें एक्टर के तौर पर बहुत पसंद करता हूं…लेकिन हां, ये भी पूछ सकता हूं- तुम ऐसे क्यों हो?".

इत्तेफाक में सिद्धार्थ और सोनाक्षी मुख्य संदिग्ध किरदार में थे, जबकि अक्षय खन्ना ने जांच अधिकारी की भूमिका निभाई थी. अब बात करें धुरंधर की तो यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और दर्शकों से खूब तारीफें मिल रही हैं. रणवीर सिंह, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन जैसे बड़े कलाकारों के बीच अक्षय खन्ना ने अपनी दमदार एक्टिंग से सबका ध्यान खींच लिया. फिल्म में वह रेहमान डकैत का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी तीव्र और गहरी एक्टिंग सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार पाकिस्तान के चार खतरनाक आतंकियों से भिड़ता है. हालांकि कई लोगों ने इसे किसी वास्तविक अधिकारी से जोड़कर देखा, लेकिन सेंसर बोर्ड ने साफ किया है कि यह किरदार पूरी तरह काल्पनिक है.

