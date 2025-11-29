विज्ञापन

'मन और शरीर जवाब नहीं दे रहा...', धर्मेंद्र के जाने के बाद अमिताभ बच्चन ने फिर किया ट्वीट, फैंस को हुई चिंता 

धर्मेंद्र की बिगड़ती हालत की सूचना मिलते ही अमिताभ उनसे मिलने तुरंत पहुंच गए थे. उस वक्त उनका चेहरा ही बता रहा था कि वे क्या महसूस कर रहे हैं. धर्मेंद्र की हालत देख जो बेचैनी उनके मन में उठी, वह अब तक कम नहीं हुई.

Read Time: 3 mins
Share
'मन और शरीर जवाब नहीं दे रहा...', धर्मेंद्र के जाने के बाद अमिताभ बच्चन ने फिर किया ट्वीट, फैंस को हुई चिंता 
धर्मेंद्र के जाने का गम अमिताभ को कर रहा है परेशान
नई दिल्ली:

Amitabh Bachchan Latest Tweet: धर्मेंद्र के निधन (Dharmendra Death) ने पूरे बॉलीवुड को सदमे में डाल दिया, लेकिन सबसे गहरा दर्द उनके जिगरी दोस्त अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Tweet)  के दिल में उतरा है. ‘शोले' के वीरू के चले जाने की खबर जैसे ही बिग बी तक पहुंची, उनके अंदर की भावनाएं टूट कर बाहर आ गईं. अमिताभ के लिए यह सिर्फ किसी सह-कलाकार का जाना नहीं था, बल्कि अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक को खो देने का दुख था.

धर्मेंद्र की बिगड़ती हालत की सूचना मिलते ही अमिताभ उनसे मिलने तुरंत पहुंच गए थे. उस वक्त उनका चेहरा ही बता रहा था कि वे क्या महसूस कर रहे हैं. धर्मेंद्र की हालत देख जो बेचैनी उनके मन में उठी, वह अब तक कम नहीं हुई. धर्मेंद्र के निधन ने अमिताभ को गहरे स्तर पर झकझोर दिया है. बीते कुछ दिनों से वह लगातार अपने सोशल मीडिया और ब्लॉग पर अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं.

अमिताभ ने एक्स (Twitter) पर एक छोटा सा लेकिन बहुत भारी शब्दों वाला पोस्ट किया- “कुछ क्षण, जीवन के जीना.” इन शब्दों में उनका टूटता मन और लगातार हो रहे नुकसान का दर्द साफ झलकता है. अपने ब्लॉग में उन्होंने और भी खुलकर अपनी मानसिक स्थिति बताई. उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों की यादें और क्षण लगातार उनके मन में घूम रहे हैं. शरीर भी काम में मन नहीं लगा पा रहा. उन्होंने माना कि “शो चलते रहना चाहिए”, लेकिन जो भीतर से टूट रहा हो, उसके लिए ये बात सुनना आसान नहीं.

अमिताभ बच्चन का ब्लॉग

अमिताभ बच्चन का ब्लॉग

खास बात यह है कि जिस दिन धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना सभा रखी गई, उसी दिन अमिताभ के बाबूजी हरिवंश राय बच्चन की जन्मतिथि भी थी. यह दोहरी चोट अमिताभ के लिए संभालना बेहद मुश्किल रहा. ‘केबीसी' टीम उन्हें अपने साथ लंच पर ले गई, लेकिन वे मन ही मन शोक में डूबे रहे.

अमिताभ और धर्मेंद्र का रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था. दोनों ने ‘शोले', ‘चुपके चुपके', ‘राम बलराम', ‘गुलामी' और ‘नसीब' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया. पर असली रिश्ता सेट के बाहर था. अमिताभ कई बार खुद मान चुके हैं कि वे सलाह के लिए हमेशा धर्मेंद्र के पास जाते थे. धर्मेंद्र उनके लिए दोस्त ही नहीं, एक मार्गदर्शक भी थे. धर्मेंद्र के जाने के बाद अमिताभ बार-बार यही याद कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी बार अपने “वीरू” से रास्ता, सलाह और हौसला पाया. आज वही दोस्त उन्हें छोड़कर चला गया है और बिग बी इस गम से उबर नहीं पा रहे हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amitabh Bachchan, Dharmendra, Dharmendra Death, Jai Veeru, Sholay, Amitabh Bachchan Blog, Amitabh Bachchan Latest News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com