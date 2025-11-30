विज्ञापन

93 की उम्र में आखिरी सांसे गिन रहे थे प्राण, जब धर्मेंद्र ने पूछा था बीमार एक्टर से नॉटी सवाल, हंसी रोक नहीं पाए थे खूंखार विलेन

सुपरस्टार धर्मेंद्र द्वारा एक्स पर शेयर की गई दिवंगत एक्टर प्राण के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

धर्मेंद्र ने शेयर की थी प्राण संग फोटो
नई दिल्ली:

24 नवंबर को हिंदी सिनेमा के चहीते सुपरस्टर धर्मेंद्र को फैंस ने खो दिया. हीमैन के नाम से मशहूर दिवंगत सुपरस्टार को फैंस और सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी. धर्मेंद्र की बात करें तो उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी. वहीं 80s में भी उन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में उलझा जिया जैसी हिट फिल्में दी. हालांकि इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते थे. इसी बीच इंटरनेट पर एक पोस्ट सुपरस्टार का वायरल हो रहा है, जिसमें वह दिवंगत सुपरस्टार प्राण के आखिरी दिनों में पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सुपरस्टार प्राण का 93वें की उम्र में निधन हो गया था.

धर्मेंद्र ने शेयर की थी प्राण की फोटो

सुपरस्टार धर्मेंद्र ने एक्स पर एक्टर प्राण को श्रद्धांजलि देते हुए एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें बैठे हुए प्राण से धर्मेंद्र मिलते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा, बीमार प्राण साहब से कुछ शरारती सवाल... इंडस्ट्री के सबसे प्यारे इंसान. इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया पर यह पोस्ट फिर से वायरल हो रहा है.

प्राण और धर्मेंद्र ने किया इन फिल्मों में काम

सुपरस्टार प्राण ने धर्मेंद्र के साथ प्यार ही प्यार, जुग्नू और धरम वीर जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. प्राण की बात करें तो विलेन के किरदारों में उन्होंने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई. वहीं मधुमति, जिस देश में गंगा बहती है, शहीद और उपकार जैसी फिल्मों से फैंस की बात करें.

सुपरस्टार धर्मेंद्र की बात करें तो 'आई मिलन की बेला', 'काजल', 'फूल और पत्थर', 'आए दिन बहार के', 'शोले', 'चुपके चुपके', 'अनुपमा जैसी फिल्मों ने फैंस का दिल जीता. वहीं 90 के दशक के आखिर में, उन्होंने 'प्यार किया तो डरना क्या', 'लाइफ इन ए... मेट्रो', 'अपने', 'यमला पगला दीवाना' जैसी फिल्मों में कैरेक्टर रोल में अपनी एक अलग पहचान बनाई.

