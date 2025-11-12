पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं धर्मेंद्र के फैन, भारत में धरम पाजी का घर देखते ही की थी सच्चे फैन वाली ये हरकत

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने अपनी एक्टिंग से ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लोगों का दिल जीता है. लोग उनकी सादगी और एक्टिंग के दीवाने हैं. भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी उनके लाखों फैन हैं. बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने अपनी एक्टिंग से ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लोगों का दिल जीता है. लोग उनकी सादगी और एक्टिंग के दीवाने हैं. भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी उनके लाखों फैन्स हैं.

धर्मेंद्र का सबसे बड़ा पाकिस्तानी फैन कौन हैं?

धर्मेंद्र के ये फैन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे. नवाज एक बार भारत आए थे. वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली आए थे. उनके परिवार के मेंबर - पत्नी और बच्चे - भी उनके साथ थे. समारोह के बाद सड़क मार्ग से पाकिस्तान लौटते समय, उनकी नजर धर्मेंद्र के घर पर पड़ी.

जैसे ही नवाज शरीफ ने धर्मेंद्र का घर देखा, उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी. धर्मेंद्र ने बीबीसी हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि नवाज शरीफ ने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा था, "देखो, ये धर्मेंद्र का घर है." धर्मेंद्र इस बात से बहुत इम्प्रेस हुए थे.

धर्मेंद्र ने कहा कि उन्हें कभी भी कोई बड़ा सेलिब्रिटी जैसा महसूस नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि वह एक गांव से आए एक सिम्पल इंसान से ज्यादा कुछ नहीं हैं, और बड़े सपने लेकर मुंबई आए हैं. इसी ईमानदारी ने उन्हें अपने फैन्स के दिलों में एक अलग ही जगह दिलाई है.

धर्मेंद्र सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता और मिलनसार स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं. इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने दर्शकों से जुड़े रहते हैं. धर्मेंद्र की खराब सेहत की खबरों ने उनके फैन्स को परेशान कर दिया था. हालांकि अब वह अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आ गए. देश भर में लोग उनकी अच्छी सेहत और जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.