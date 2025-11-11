2 बीवियां, 6 बच्चे, दो बेटे- चार बेटियां, 2 बहुएं और 13 नाती-पोते, इतना बड़ा है धर्मेंद्र का परिवार

धर्मेंद्र 89 साल के हैं और आज भी सिनेमा में एक्टिव हैं. उनकी अगली फिल्म इक्कीस है, जिसमें एक्टर के दोस्त अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. धर्मेंद्र ने अपने 6 दशक से भी लंबे फिल्म करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है. धर्मेंद्र अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ से भी चर्चा में रहे हैं. दो शादी करने वाले एक्टर धर्मेंद्र का कुनबा बहुत बड़ा है, जिसमें उनके खुद के छह बच्चे हैं. एक्टर का परिवार भारत से लेकर अमेरिका तक में बसा हुआ है. चलिए जानते हैं धर्मेंद्र की फैमिली मेंबर के बारे में और साथ ही बताएंगे कि वह क्या-क्या करते हैं?



धर्मेंद्र की पहली फैमिली



धर्मेंद्र की पर्सनल फैमिली की बात करें तो 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से हो गई थी. उस वक्त वह एक्टर नहीं थे. इस शादी से धर्मेंद्र के चार बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीता हुईं. सनी के दो बेटे करण और राजवीर हैं. बॉबी के दो बेटे आर्यमान और धरम देओल हैं. धर्मेंद्र की बेटी विजेता का एक बेटा, एक बेटी हैं और अजीता की दो बेटियां हैं. अजीता-विजेता फिल्मों से दूर रहीं. अजीता पेशे से टीचर है और उनके पति किरण चौधरी अमेरिका में डेंटिस्ट हैं. अजीता फैमिली के साथ अमेरिका में रहती हैं. विजेता के पति विवेक गिल हैं. विजेता दिल्ली में रहती हैं.



धर्मेंद्र की दूसरी फैमिली



धर्मेंद्र की बहुओं की बात करें तो सनी ने एंग्लो इंडियन लड़की पूजा देओल से शादी रचाई वहीं, बॉबी ने तान्या आहूजा से विवाह किया था. सनी के बेटे करण की शादी उनकी गर्लफ्रेंड दिशा आचार्य से हो चुकी है. धर्मेंद्र की दूसरी शादी की बात करे तो वह हेमा मालिनी से हुई थी. इस वक्त धर्मेंद्र चार बच्चों के पिता थे और उनका दिल हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल पर आ गया था. धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म कबूल करके हेमा मालिनी से शादी रचाई थी. इस शादी से कपल को दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हुई थीं. धर्मेंद्र-हेमा की दोनों बेटियां फिल्मों में आईं, लेकिन कामयाब ना हो सकीं.



धर्मेंद्र की दूसरी शादी से दो बेटियां



ईशा ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी रचाई थी लेकिन अब तलाक शुदा जिंदगी जी रही हैं. ईशा की एक बेटी राध्या है. अहाना की शादी वैभव वोहरा से हुई थी. दोनों के तीन बच्चे हैं, जिसमें जुड़वां बेटी और एक बेटा शामिल है. कुल मिलाकर धर्मेंद्र के 6 बच्चे, दो बहुएं, 13 नाती-पोते और एक पोते (करण सिंह देओल) बहू है.





