धर्मेंद्र का इलाज कर रहे डॉक्टर का बयान, बताया घर जाकर किन चीजों का रखा जाएगा खयाल

धरम पाजी को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और अब घर पर रहकर ही उनकी देखभाल की जाएगी और उनकी रिकवरी का खयाल रखा जाएगा. ब्रीच कैंडी अस्पताल में धर्मेंद्र का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रणीत समदानी ने मीडिया से बातचीत कर पूरी अपडेट दी. डॉक्टर ने बताया कि धर्मेंद्र को 12 नवंबर सुबह साढ़े सात बजे डिस्चार्ज किया गया. इसके बाद उन्हें सीधे घर ले जाया गया. उनका ट्रीटमेंट और रिकवरी घर पर जारी रहेगा. बता दें कि आज सुबह धरम पाजी को अस्पताल से एक एम्बुलेंस के जरिए घर लेकर आया गया. धरम पाजी की एम्बुलेंस के पीछे-पीछे उनके छोटे बेटे बॉबी देओल की कार थी.

इस मुश्किल समय में पूरा देओल परिवार एक साथ दिखा और सभी ने बड़े ही संयम से मीडिया और सोशल मीडिया की अफवाहों का सामना किया है. कई जगह धरम पाजी के निधन को लेकर खबरें आ गई थीं जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हुआ लेकिन ईशा देओल की पोस्ट ने साफ कर दिया कि ये केवल अफवाहें हैं. हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहे लोगों के लिए कड़ा मैसेज लिखा था. सोशल मीडिया पर दूध का दूध पानी का पानी होने पर लोगों ने देओल परिवार का साथ दिया और सपोर्ट किया. साथ ही अपनी तरफ से भी अपील की कि फर्जी खबरें फैलाने से बचें और धरम पाजी की सेहत की सलामती के लिए दुआ करें.

खैर आज यानी 12 नवंबर को धरम पाजी अपने घर लौट आए हैं और अब उम्मीद है के वे जल्द ही फिट होकर सोशल मीडिया पर वापसी करेंगे और फैन्स से कनेक्ट करेंगे.