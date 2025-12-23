कभी पाकिस्तान की वजह से टूटा था Aditya Dhar का ख्वाब, उसी पर धुरंधर बना कर चमकी किस्मत, जाने क्या है किस्सा

फिल्ममेकर आदित्य धर (Aditya Dhar) अपनी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. आउटसाइडर होते हुए भी उन्होंने बॉलीवुड में एक खास जगह बनाई है. अपनी फिल्मों के जरिए वह सिनेमा के बड़े डायरेक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गए हैं. हालांकि, ऐसा नहीं था कि उन्हें पहली फिल्म से ही सफलता मिल गई. उन्होंने सफल - असफल कई प्रयासों के बाद सफलता पाई है. आज हम आपको बताएंगे आदित्य धर कैसे सिनेमा के धुरंधर बने.



डायरेक्टर बनने से पहले क्या करते थे आदित्य धर?

12 मार्च 1983 को कश्मीरी पंडित फैमिली में जन्मे आदित्य धर को शुरू से सिनेमा से लगाव था. फिल्मी दुनिया में नाम कमाने के लिए वह मायानगरी मुंबई आए. निर्देशक बनने से पहले उन्होंने बतौर RJ काम किया. कबीर खान की फिल्म काबुल एक्सप्रेस, डैडी कूल और हाल-ए-दिल जैसी फिल्मों के लिए लिरिक्स भी लिखे. यही नहीं उन्होंने स्क्रीनराइटिंग भी की और प्रियदर्शन की फिल्म तेज और आक्रोश जैसी फिल्मों में स्क्रीनराइटिंग की.

आदित्य धर की पहली फिल्म

कई सालों तक स्क्रीनराइटर और लिरिसिस्ट के तौर पर काम करने के बाद, आदित्य धर (Aditya Dhar Debut Movie) ने बतौर निर्देशक अपना करियर शुरू करना चाहा. बता दें कि आदित्य धर ने अपने करियर की शुरुआत साल 2019 में रिलीज हुई वॉर ड्रामा उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक (Uri: The Surgical Strike) से की. हालांकि वह इससे पहले अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले थे. जीहां आपने सही पढ़ा. वह साल 2016 में एक फिल्म बनाने वाले थे, जिसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी. जी हां, साल 2016 में आदित्य धर 'रात बाकी' (Raat Baaki) मूवी से डेब्यू करने वाले थे. इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान (Fawad Khan) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) को लेने की प्लानिंग थी. लेकिन बनने से पहले ही फिल्म डब्बाबंद हो गई. दरअसल, 2016 में ही उरी में जवानों पर हमला हुआ था, जिसके बाद एक्टर्स को इंडिया में बैन कर दिया गया था. इसके बाद आदित्य धर की फिल्म बंद हो गई.



डेब्यू फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन आदित्य धर ने उरी अटैक पर ही फिल्म बना दी, जिससे उनकी किस्मत चमक गई. उरी के बाद वह अश्वत्थामा (Ashwathama) पर काम कर रहे थे, लेकिन बजट में दिक्कत होने की वजह से यह फिल्म भी बंद हो गई. अब वह धुरंधर से छा गए हैं.