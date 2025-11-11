धर्मेंद्र की सेहत को लेकर आ रही खबरों के बीच पुराना वीडियो वायरल, नेशनल TV पर अपने आंसू रोक नहीं पाए थे हीमैन

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र हाल ही में हल्की सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया. उनके अचानक अस्पताल में भर्ती होने की खबर ने फैन्स को परेशान कर दिया. हालांकि उनके परिवार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वह लगातार निगरानी में हैं. धर्मेंद्र का परिवार उनके साथ है और फैन्स से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने को कह रहा है.

धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की टीम ने भी सोमवार(10 नवंबर) देर रात एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर फैन्स को आश्वस्त किया कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है. सनी देओल की टीम के बयान में कहा गया, "श्री धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वे निगरानी में हैं. आगे के कमेंट्स और अपडेट अवेलेबल होने पर शेयर किए जाएंगे. कृपया उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठी अफवाहें न फैलाएं. सभी से अनुरोध है कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें और परिवार के निजता के अधिकार का सम्मान करें."

धर्मेंद्र नेशनल टीवी पर क्यों रो पड़े?

सोनी टीवी पर एक शो के दौरान जब धर्मेंद्र को एक छोटा सा वीडियो दिखाया गया, तो उन्हें अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया. यह वीडियो सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर में उनके सम्मान में चलाया गया था - इसमें पंजाब के एक छोटे से गांव से बॉलीवुड तक के उनके अविश्वसनीय सफर को दिखाया गया. टीनी चैनल ने ये क्लिप शेयर की थी जब वीडियो देख धरम पाजी इमोशनल हो गए.

वायरल वीडियो क्लिप में क्या दिखाया गया था?

वीडियो की शुरुआत पंजाब के उनके गांव साहनेवाल से हुई. इसके बाद यह दर्शकों को रेलवे ट्रैक पर ले गया जहां धर्मेंद्र स्कूल से छुट्टी लेने के बाद जाते थे. वीडियो में उनके स्कूल और उनकी पसंदीदा मिठाइयां - गाजर का हलवा और लस्सी - भी शामिल हैं जो उनकी कुछ बेहतरीन दुकानों से आती हैं.

Dharmendra ji couldn't stop his tears when the #SuperstarSinger stage showed the world his journey and struggle to the film industry. Watch him and the #DhamakedarDeols this weekend on #SuperstarSinger at 8 PM pic.twitter.com/amhxCvpcDF — sonytv (@SonyTV) September 12, 2019

धर्मेंद्र का रिएक्शन?

वीडियो देखने के बाद, धर्मेंद्र अपने आंसू नहीं रोक पाए. वीडियो देख उन्होंने कहा, "रुला दिया यार, तुमने मुझे रुला दिया. यहीं मैं ख्वाब देखता था यहां आने के. उस पुल पे जाता हूं तो उस पुल से कहता हूं कि धर्मेंद्र तू एक्टर बन गया यार!" उन्होंने आगे कहा, "उस पुल से जा के कहता हूं कि मेरे ख्वाब पूरे हो गए और ये गांव की मिट्टी के कण कण से जुड़ता हूं. हम वहां विभाजन से पहले से रहते थे. मैं तो जज्बाती इंसान हूं, तुम मुझे वहां ले गए जहां मेरे जज्बात उबर के बहार आ रहे थे."