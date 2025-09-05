विज्ञापन

पहली बार इस फिल्म में दिखी थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी, की थी बंपर कमाई, बटोरे थे करोड़ों रुपये

साल 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म उस समय की सुपरहिट फिल्मों में गिनी जाती है. लेकिन इसकी सबसे खास बात थी. इस फिल्म में पहली बार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साथ में काम किया था.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं, जिनका नाम सुनते ही पुराने सुनहरे दौर की झलक सामने आ जाती है. इन्हीं फिल्मों में से एक है ‘तुम हसीन मैं जवान', जिसने हाल ही में अपने 55 साल पूरे कर रही है. साल 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म उस समय की सुपरहिट फिल्मों में गिनी जाती है. लेकिन इसकी सबसे खास बात थी. इस फिल्म में पहली बार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साथ में काम किया था. यही फिल्म आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे चर्चित और पसंदीदा जोड़ियों की नींव बनी.

धर्मेंद्र-हेमा की जोड़ी का जादू

फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री इतनी पसंद की गई कि दर्शकों ने इन्हें बार-बार बड़े पर्दे पर देखने की मांग की. ये कहना गलत नहीं होगा कि ‘तुम हसीन मैं जवान' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि बॉलीवुड को सबसे चर्चित ऑनस्क्रीन पेयरिंग देने वाली शुरुआत थी. आगे चलकर दोनों ने कई हिट फिल्में दीं और रियल लाइफ में भी कपल बने.

70 लाख का बजट, 3 करोड़ की कमाई

भाप्पी सोनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट उस दौर में लगभग 70 लाख रुपये था. उस दौर के हिसाब से सत्तर लाख की रकम काफी ज्यादा होती थी. लेकिन फिल्म की सफलता ने मेकर्स की उम्मीदों से कहीं ज्यादा कमाल किया. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 2.90 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड कमाई की. इस लिहाज से बात करें तो फिल्म टिकट खिड़की पर जबरदस्त तरीके से हिट रही थी. 70 के दशक में ये कमाई किसी भी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि थी.

सितारों और संगीत से सजी फिल्म

फिल्म में सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा ही नहीं, बल्कि प्राण, राजेंद्र नाथ, हेलेन, सुलोचना लाटकर, इफ्तेखार जैसे सितारे भी नजर आए. इसकी कहानी सचिन भौमिक, आनंद रोमानी और बलबीर सिंह ने मिलकर लिखी थी. वहीं, संगीत का जादू शंकर-जयकिशन की जोड़ी ने बिखेरा था. उनके गाने उस दौर में सुपरहिट हुए और आज भी क्लासिक गानों के चाहने वालों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं.

आज जब फिल्म अपनी गोल्डन जुबली से भी आगे निकल चुकी है, तब भी ‘तुम हसीन मैं जवान' को धर्मेंद्र-हेमा की जादुई शुरुआत और शानदार सफलता के लिए याद किया जाता है. ये फिल्म वाकई हिंदी सिनेमा की एक कीमती धरोहर है.

