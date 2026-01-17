14 फरवरी को धनुष-मृणाल ठाकुर शादी करेंगे? जानें क्या है पूरा सच, दोस्त का खुलासा

साउथ सुपरस्टार धनुष और खूबसूरत एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर एक बार फिर शादी की अफवाहों से चर्चा में हैं. दोनों को लेकर कहा जा रहा है कि वे बहुत जल्द शादी करने जा रहे हैं. पूरा सोशल मीडिया इनकी शादी की अफवाहों से भरा हुआ है. बीती 16 जनवरी से यह खबर तेजी से दोनों के फैंस के बीच फैल गई है. अफवाहों में कहा जा रहा है कि दोनों इस वैलेंटाइन शादी रचाने जा रहे हैं. हर तरफ बस धनुष और मृणाल को लेकर बातें की जा रही हैं. अब इन अटकलों पर विराम लग गया है, क्योंकि धनुष और मृणाल की शादी की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है.

क्या 14 फरवरी को होगी शादी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृणाल के करीबी सूत्रों का कहना है कि शादी की इन खबरों में जरा भी सच्चाई नहीं है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मृणाल की अगले महीने शादी नहीं हो रही है. इन खबरों को पूरी तरह से अफवाह और निराधार बताया गया है. सूत्रों के मुताबिक, एक्ट्रेस के पास अभी कई वर्क कमिटमेंट हैं, इसलिए अभी शादी करना संभव नहीं है, क्योंकि फरवरी में उनकी एक फिल्म रिलीज होगी. फिर मार्च में एक तेलुगु फिल्म आने वाली है. कहा जा रहा है कि शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक्ट्रेस अभी बहुत ज्यादा बिजी हैं. बता दें, दोनों की शादी की तारीख 14 फरवरी बताई जा रही थी.

क्या है सच में रिश्ते में हैं दोनों?

धनुष और मृणाल लंबे समय से चर्चा में हैं, लेकिन बार-बार फैल रहीं ऐसी खबरों पर दोनों में से किसी ने भी चुप्पी नहीं तोड़ी है. साल 2025 से धनुष और मृणाल चर्चा में हैं, क्योंकि फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के प्रीमियर के दौरान धनुष भी यहां पहुंचे थे और मृणाल ने उनका जोरदार स्वागत किया था. यहां से दोनों के कथित अफेयर की अफवाहें उड़ी थीं और इसके बाद से दोनों बार-बार चर्चा में आ रहे हैं. लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो शादी की बात में कोई सच्चाई नहीं है. वर्कफ्रंट की बात करें तो धनुष बीते साल के अंत में रिलीज हुई फिल्म 'तेरे इश्क में' में नजर आए थे, जिसमें उनकी हीरोइन कृति सेनन थीं. वहीं, मृणाल फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में दिखी थीं. मृणाल की अपकमिंग फिल्मों में दो दीवाने शहर में, डकैत: ए लव स्टोरी, है जवानी तो इश्क होना है, पूजा मेरी जान और AA22xA6 शामिल हैं.



