धनुष से शादी की खबरों के बीच मृणाल ठाकुर ने शेयर किया ये प्यारा वीडियो, फैन्स इशारों-इशारों में दे रहे बधाई!

एक्टर धनुष के साथ शादी की खबरों के बीच, मृणाल ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है. इस पोस्ट में उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा ना ही किसी की तस्वीर शेयर की ना कोई ऐलान किया लेकिन ये पोस्ट चर्चा में छाई हुई है और इसके अलग अलग मतलब भी निकाले जा रहे हैं. पोस्ट से साफ है कि मृणाल ने अफवाहों के बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा. बता दें कि अचानक मृणाल और धनुष की शादी की चर्चा तब शुरू हुई जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों फरवरी 2026 में शादी करने वाले हैं. दोनों में से किसी ने भी इस खबर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. ना ही इस खबर से इंकार किया ना ही कोई अपडेट दी है.

मृणाल की सोशल मीडिया पोस्ट

शनिवार(17 जनवरी) को मृणाल ने इंस्टाग्राम पर एक छोटा, प्यारा सा एक वीडियो शेयर किया इसमें वह एक मोटरबोट में बैठीं सनसेट इंजॉय करती नजर आ रही हैं. तेज हवा से उनके बाल उड़ रहे हैं और वह पानी की तरफ देख रही हैं. इसके साथ मृणाल ने कैप्शन में लिखा, "जमीन से जुड़ी, चमकती हुई और अडिग!" यानी Grounded, glowing and unshaken!

मृणल के करीबी ने शादी पर किया ये कमेंट

एक्ट्रेस के करीबी एक सोर्स ने शादी की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इन बातों में "कोई सच्चाई नहीं है". उन्होंने कहा, "मृणाल अगले महीने शादी नहीं कर रही हैं. यह एक अफवाह है जो बिना किसी वजह के फैल गई है."

फरवरी में शादी की बात मृणाल के शेड्यूल को जानने वालों को भी थोड़ी हवाई ही लगी. सोर्स ने कहा, "फरवरी में उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है, और फिर मार्च में एक और तेलुगु फिल्म आ रही है. ऐसे में उनके लिए इसके बीच में शादी की प्लानिंग करना समझदारी नहीं है."

मृणाल और धनुष के बारे में अफवाहें सबसे पहले अगस्त 2025 में सामने आईं, जब उन्होंने उनकी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के प्रीमियर पर गर्मजोशी से मुलाकात की, यह बातचीत तेजी से ऑनलाइन फैल गई. इससे पहले, मृणाल को धनुष के प्रोजेक्ट तेरे इश्क में की रैप पार्टी में देखा गया था, जिससे दोनों के बीच रूमर्ड रिश्ते की खबरें उड़ने लगीं.