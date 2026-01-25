क्या मृणाल ठाकुर और धनुष की हो गई शादी? तृषा, श्रुति, विजय, अजीत और दुलकर सलमान बने बाराती,क्या है वायरल वीडियो का सच ?

Dhanush and Mrunal Thakur Tie The Knot Video Viral : हाल ही में मृणाल ठाकुर और धनुष अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में थे. हालांकि इस अफवाह को खारिज कर दिया गया, लेकिन फैंस को अभी भी उनकी शादी का इंतजार है. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों शादी की रश्मे निभाते नजर आ रहे हैं. शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो ने लोगों को कन्फ्यूज कर दिया. यह वीडियो अकाउंट @devaimation ने शेयर किया था, जिसमें मृणाल और धनुष की शादी दिखाया गया है. उन्होंने 22 जनवरी को होने वाली शादी की डिटेल्स भी दी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धनुष और मृणाल ठाकुर ने 22 जनवरी को चेन्नई में एक करीबी प्राइवेट फैमिली सेरेमनी में शादी कर ली. इसे लाइमलाइट से दूर रखते हुए, शादी में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक, कपल को आशीर्वाद देने के लिए कई टॉप कॉलीवुड स्टार्स मौजूद थे, जिनमें तृषा कृष्णन, श्रुति हासन, अनिरुद्ध रविचंदर, विजय थलपति, दुलकर सलमान और अजीत कुमार शामिल हैं. कोई ऑफिशियल तस्वीरें नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं — बस यह लीक हुई झलक, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. आखिर में एक डिस्क्लेमर भी दिया, “डिस्क्लेमर: यह रील AI द्वारा जेनरेट की गई है और सिर्फ एंटरटेनमेंट और न्यूज-स्टाइल रिप्रेजेंटेशन के लिए है. इसमें शामिल लोगों द्वारा कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं किया गया है.”

वीडियो में धनुष पारंपरिक ह्वाइट- गोल्डन वेष्टि में और मृणाल ब्राइट रेड साड़ी में दिख रही हैं. वे अग्नि के सामने बैठे हैं, जबकि इंडस्ट्री के उनके फैंस उनके बगल में पोज दे रहे हैं. गेस्ट लिस्ट में श्रुति हासन, तृषा कृष्णन, विजय, दुलकर सलमान और अन्य शामिल थे.

फैंस वीडियो देखकर कन्फ्यूज हो गए. एक व्यक्ति ने कहा, "शादी भी ठीक है यार... देखो विजय अजित कैसे सबके पीछे खड़े हैं." ज़्यादातर लोगों को एहसास हुआ कि वीडियो फेक है.

