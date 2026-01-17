धुरंधर में एक्टिंग के लिए सुनील शेट्टी ने अक्षय खन्ना को दिए 10/10 तो रणवीर सिंह को दिए 100/10

लगातार छह हफ्तों के बाद भी धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है. जियो स्टूडियोज़ के अनुसार, फिल्म की घरेलू कमाई अब 869.80 करोड़ रुपये हो गई है, जिससे यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के तौर पर अपनी जगह और मजबूत कर रही है. फिल्म की इस ऐतिहासिक सफलता के बीच सुनील शेट्टी ने अपने आने वाले रियलिटी शो भारत के सुपर फाउंडर्स के प्रमोशन के दौरान NDTV से धुरंधर के बारे में बात की. उन्होंने इसे एक जबरदस्त फिल्म बताया. उन्होंने फिल्म की तारीफ की. सुनील शेट्टी ने आदित्य धर के निर्देशन की जमकर तारीफ की. इसे आज के दर्शकों के लिए एक यादगार सिनेमाई अनुभव बताया.

सुनील शेट्टी का मानना ​​है कि धुरंधर इसलिए सफल हुई, क्योंकि यह OTT प्लेटफॉर्म से बदली हुई देखने की आदतों को समझती है. उनके अनुसार, आदित्य धर ने समकालीन कहानी कहने का तरीका समझ लिया है. सुनील शेट्टी ने कहा, "मुझे लगता है कि जब लेखन, निर्देशन और विश्वास की बात आती है, तो आदित्य धर सिनेमा में सबसे आगे हैं." उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म निर्माता ने लंबी कहानी कहने के तरीके को अपनाने के बजाय उसका विरोध नहीं किया. "उन्हें एहसास हुआ कि लोग OTT के आदी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा, आपको OTT चाहिए? मैं आपको इसे बड़ी स्क्रीन पर दूंगा. मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर चार घंटे दूंगा और लोगों ने इसे खूब पसंद किया."

शेट्टी ने कहा कि फिल्मों को नीचा दिखाने से किसी का भला नहीं होता. उन्होंने कहा, "हमें अपनी इंडस्ट्री को यह समझने की जरूरत है कि हमें एक-दूसरे का समर्थन करना है और एक-दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है." "मैं यह नहीं कह रहा कि अगर आप क्रिटिक हैं, तो सिनेमा की आलोचना न करें. मैं कह रहा हूं कि सिनेमा की आलोचनात्मक रूप से तारीफ करें. कहें कि आपको कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन यह भी बताएं कि फ़िल्म में क्या बहुत अच्छा है और क्या बेहतर हो सकता था. सिर्फ़ 'इसकी धज्जियां उड़ा दीं' नहीं. मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या गलत है. हमें एक-दूसरे को बढ़ावा देने की जरूरत है"

जब परफॉर्मेंस की बात आई, तो शेट्टी ने बिना किसी झिझक के तारीफ की, खासकर अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की. अपने बॉर्डर के को-स्टार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "परफॉर्मेंस शानदार हैं. अक्षय खन्ना दस में से दस हैं. वह एक शानदार एक्टर हैं." लेकिन शेट्टी के अनुसार, रणवीर सिंह ने सच में सबसे अलग पहचान बनाई. "रणवीर सिंह 10 में से 100 हैं. यह पूरी तरह से रणवीर सिंह की फ़िल्म है." शेट्टी को सबसे ज्यादा जिस चीज ने प्रभावित किया, वह हीरोपंती नहीं, बल्कि संयम था. जहां अक्षय खन्ना को स्क्रीन पर बहुत कुछ करने को मिला, वहीं रणवीर की चुनौती खुद को रोकने में थी.

"अक्षय शानदार हैं, लेकिन रणवीर ने संयम दिखाया. उन्होंने खुद को रोका और यह करना सबसे मुश्किल काम है. एक हीरो के तौर पर देशभक्ति दिखाना आसान है और दर्शक इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन दूसरे देश में बैठकर, अपनी मातृभूमि के लिए तड़पना और कुछ करना चाहना, यह बहुत मुश्किल है." शेट्टी एक कदम और आगे बढ़े, और उन्होंने इस फ्रैंचाइजी में रणवीर के आगे के सफर की कल्पना की. मैं उन्हें सिर्फ धुरंधर 2 में ही सोच सकता हूं. लेजेंडरी. लेजेंडरी. उस लड़के को सलाम. ज़बरदस्त. सुनील शेट्टी अगली बार एक बहुत अलग भूमिका में नजर आएंगे, एक्शन हीरो के तौर पर नहीं, बल्कि भारत के सुपरहीरोज में होस्ट और मेंटर के तौर पर.