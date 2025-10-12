Rise & Fall का नया प्रोमो, 'धोखेबाजी' पर धनश्री वर्मा और अर्जुन बिजलानी के बीच बहस 

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' धीरे-धीरे अपने फिनाले एपिसोड की तरफ बढ़ रहा है. जैसे-जैसे यह अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे शो में कंटेस्टेंट के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है. हाल ही में इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट धनश्री वर्मा और अर्जुन बिजलानी के बीच तीखी बहस देखने को मिली. यह बहस तब शुरू हुई जब सभी कंटेस्टेंट को पेंटहाउस के प्राइस पॉट में रखी मनी को बढ़ाने के लिए आगे आना था. इनामी राशि में अधिक रुपए जोड़ने के लिए रूलर्स को हर सवाल के लिए एक वर्कर के नाम पर सहमति बनानी थी. पहले कार्ड में रूलर्स को सबसे धोखेबाज वर्कर का नाम लेना था.

इस पर अर्जुन बिजलानी ने अपनी पसंद सामने रखी और कहा, "फिलहाल तो मुझे आदित्य सबसे बड़ा धोखेबाज लग रहा है. किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा करेगा और उसने ऐसी चीज कर दी जिसकी वजह से किसी का टिकट टू फिनाले निकल गया और एक शख्स रूलर नहीं बन पाया.”

इस पर धनश्री कहती हैं, "पर मेरे हिसाब से अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है." कंटेस्टेंट अरबाज ने धनश्री की बात से सहमति जताई. अरबाज और धनश्री ने अपनी बात रखी और आकृति नेगी को धोखेबाज बताया . इस पर अर्जुन नाराज हो गए और बोले, "आप आपस में तय मत करो, सबको गेम अकेले खेलना है."

धनश्री भी पीछे नहीं हटीं और उन्होंने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, "मेरे लिए दोनों बराबर हैं, चैलेंज में आकृति और आदित्य दोनों ने धोखेबाजी की है." यह बहस तब तक जारी रही जब तक सभी रूलर्स आदित्य का नाम लिखने पर सहमत नहीं हो गए. इसके बाद दूसरे कार्ड्स पर अन्य वर्कर्स के नाम पर भी सहमति बनाने पर भी रूलर्स के बीच काफी बहस हुई. इस दौरान पेंटहाउस में अरबाज और धनश्री ने रेड रूम में हुई उस जबरदस्त बहस पर भी चर्चा की.

बता दें कि 'राइज एंड फॉल' का टाइटल जीतने के लिए अब रूलर्स और वर्कर्स को अपने दोस्तों और दुश्मनों से आगे निकलने के लिए खुद का गेम खेलने की अनुमति मिल गई है. इससे यह और भी दिलचस्प बन गया है.

