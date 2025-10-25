विज्ञापन

शिखर धवन के पोस्ट पर युजवेंद्र चहल ने ली धनश्री वर्मा की चुटकी, गब्बर ने भी कहा- डील पक्की, देखें मजेदार पोस्ट

शिखर धवन ने हाल ही में एक पोस्ट किया है, जिस पर क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने बड़ा ही मजेदार कमेंट पोस्ट किया है, जिसे उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा से जोड़कर देखा जा रहा है.

शिखर धवन के पोस्ट पर युजवेंद्र चहल ने ली धनश्री वर्मा की चुटकी, गब्बर ने भी कहा- डील पक्की, देखें मजेदार पोस्ट
  शिखर धवन के पोस्ट पर युजवेंद्र चहल ने ली धनश्री वर्मा की चुटकी
नई दिल्ली:

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन पर अब क्रिकेट मैदान पर नहीं बल्कि रील के मैदान से अपने फैंस का एंटरटेन कर रहे हैं. शिखर धवन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले और मजेदार रील शेयर करने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं. वह आए दिन अपनी एक ना एक मजेदार इंस्टा रील जरूर शेयर करते हैं. बीते दिन शिखर ने भाई दूज सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इन तस्वीरों में शिखर अपनी बहनें, फैमिली मेंबर और रिश्तेदार संग नजर आ रहे हैं. धवन के इस पोस्ट पर क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने बड़ा ही मजेदार कमेंट पोस्ट किया है, जिसे उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा से जोड़कर देखा जा रहा है.

धवन-चहल ने ली धनश्री की चुटकी?

शिखर धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें शिखर धवन अलग-अलग पोज में दिख रहे हैं. एक पोज में शिखर धवन क्रिकेटर चहल की तरह लेटे हुए हैं और इस पोज पर चहल ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, आपके इस पोज पर 4 करोड़ रुपये का कॉपीराइट मार रहा हूं'. इस पर शिखर धवन ने कमेंट किया है 'डील पक्की'. अब धवन और चहल की ये चुटकी भरे कमेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. बता दें, चहल के इस कमेंट को धनश्री संग उनके तलाक से जोड़कर देखा जा रहा, जिसमें उन्होंने एलिमनी रकम दी थी.
 


दोनों का हो चुका है तलाक
वहीं, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर महिला आर्थिक रूप से सक्षम है और अच्छी पोस्ट पर है, तो उन्हें एलिमनी रकम नहीं मिलेगी. कोर्ट के इस फैसले पर चहल ने एक यह खबर अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर कर लिखा था, खाओ मां कसम नहीं पलटोगे इसे डिसीजन से, लेकिन कुछ ही देर बाद चहल ने पोस्ट डिलीट कर दिया था, मगर उससे पहले चहल का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था. बता दें, मौजूदा साल में चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हुआ है. उन्होंने साल 2020 में शादी रचाई थी. इनकी मुलाकात साल 2020 में लगे लॉकडाउन के दौरान हुई थी.

