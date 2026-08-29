'Deool Band 2' के मेकर्स का खुलासा, शाहरुख खान ने माफ की थी 42 लाख रुपये बिल, अब मुनाफे की रकम किसानों के बच्चों को की जाएगी दान

फिल्ममेकर प्रवीण तरडे ने बताया कि सुपरस्टार शाहरुख खान ने 'देऊल बंद 2' (Deool Band 2) को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले एक बड़ी आर्थिक मुश्किल से उबरने में मदद की. तरडे के अनुसार, शाहरुख ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से लगभग 42 लाख रुपये का डिजिटल सिनेमा पैकेज (DCP) बिल माफ करने को कहा, जिससे फिल्म मेकर्स की आर्थिक तंगी के बावजूद सिनेमाघरों तक पहुंच सकी.

जब शाहरुख खान ने बिल माफ किया

पिंकविला से बात करते हुए तरडे ने बताया कि टीम ने शुरू में DCP (सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग के लिए जरूरी डिजिटल फॉर्मेट) के लिए लगभग 12 लाख रुपये का बजट रखा था. हालांकि, फाइनल कॉस्ट लगभग 42 लाख रुपये आई, जिसे मेकर्स उठा नहीं सकते थे. तरडे ने याद करते हुए कहा, "बिल 42 लाख रुपये का आया. हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, और न ही कोई ऐसा जरिया था जहां से हम इसका इंतजाम कर सकें."

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इसके बाद फिल्ममेकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास गए और बताया कि 'देऊल बंद 2' एक सीमित बजट में बनी मराठी फिल्म है. यह मामला आखिरकार शाहरुख खान तक पहुंचा, जिन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा और जाना कि यह 'मुल्शी पैटर्न' (Mulshi Pattern) बनाने वाली टीम की फिल्म है, जिसे बाद में हिंदी में 'अंतिम' (Antim) के नाम से रीमेक किया गया था.

DCP का बकाया पेमेंट पता चलने के बाद, शाहरुख ने अपनी टीम को पैकेज रिलीज करने का निर्देश दिया. तरडे ने कहा, "उन्होंने बस इतना कहा, 'उनका बिल माफ कर दो.' उन्होंने उनसे कहा, 'यह एक मराठी फिल्म है. उन्हें DCP दे दो. पेमेंट का मामला बाद में देख लेंगे. अगर फिल्म अच्छी है, तो उन्हें DCP दे दो.'"

'देऊल बंद 2' के मेकर्स ने अपना मुनाफा किसानों के बच्चों को दान किया

बाद में तरडे ने सुपरस्टार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शाहरुख ने फिल्म को ऐसे समय में सपोर्ट किया जब किसी को नहीं पता था कि यह कमर्शियली सफल होगी या नहीं. फिल्ममेकर ने कहा कि इस काम को हमेशा याद रखा जाएगा.

इस बीच, 'देऊल बंद 2' मराठी बॉक्स-ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई है. टार्डे की लिखी और डायरेक्ट की गई यह फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये के क्लब के करीब पहुंच गई है और इस साल की सबसे बड़ी रीजनल हिट फिल्मों में से एक बन गई है.

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फिल्म की सफलता में एक और अहम पहलू जोड़ते हुए मेकर्स ने घोषणा की है कि इससे होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए किया जाएगा. फिल्ममेकर कैलाश वाणी और टार्डे ने शिरडी में इस पहल की घोषणा की. उन्होंने बताया कि फिल्म की प्रोडक्शन लागत निकालने के बाद, बची हुई कमाई बच्चों की पढ़ाई, खासकर लड़कियों की पढ़ाई के लिए दी जाएगी. उन्होंने कहा, "हमने यह पैसा आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चों को दान किया. यह इस मकसद से दान किया गया ताकि वे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकें. हमने महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों के बच्चों को पैसे बांटना शुरू कर दिया है."

फिल्म की कहानी खुद किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर आधारित है और साथ ही इसमें आस्था और नास्तिकता जैसे विषयों को भी दिखाया गया है. ऐसे में फिल्म से होने वाले मुनाफे को प्रभावित परिवारों की मदद के लिए समर्पित करने का फैसला और भी अहम हो जाता है.