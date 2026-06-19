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रोमांस ही नहीं, ब्रोमांस में भी किंग हैं शाहरुख खान, दरियादिली का किस्सा सुन हो जाएंगे फैन!

किसानों की आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनी मराठी फिल्म 'देऊल बंद-2' रिलीज से पहले अटक जाती, लेकिन दरियादिल शाहरुख खान की कंपनी ने थियेटर में रिलीज के लिए जरूरी फिल्म का डिजिटल प्रिंट बिना बिल चुकाए ही डायरेक्टर को सौंप दिया.

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रोमांस ही नहीं, ब्रोमांस में भी किंग हैं शाहरुख खान, दरियादिली का किस्सा सुन हो जाएंगे फैन!
दरियादिल शाहरुख खान
Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान एक बार फिर चर्चा है. इस बार उनकी चर्चा उनके दरियादिल व्यवहार को लेकर हो रहा है. बात फिल्मी नहीं, बल्कि यह किस्सा निजी जिंदगी से जुड़ा है. दूसरों के प्रति अच्छे व्यवहार के लिए बॉलीवुड में मशहूर शाहरुख थियेटर में गदर काट रही मराठी फिल्म 'देऊल बंद-2' को लेकर चर्चा में आए हैं, शाहरुख ने मराठी फिल्म की रिलीज की में निर्माता की मददकर फैंस का दिल जीत लिया है.    

बॉक्स ऑफिस पर 80 से करोड़ से अधिक कमाई कर चुकी सुपरहिट हुई मराठी फिल्म 'देऊल बद-2' के थियेटर में रिलीज नहीं पाती अगर शाहरुख आगे बढ़कर डायरेक्टर की मदद नहीं करते. फिल्म रिलीज से पहले डायरेक्टर का बजट टाइट था. शाहरुख को पता चला तो आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने मदद की, जिससे फिल्म समय पर रिलीज हो सकी.

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देऊल बंद-2 डायरेक्टर ने शाहरुख की दरियादिली का किस्सा सुनाया

एक यूट्यूब चैनल पर शाहरुख की दरियादिली का किस्सा सुनाते हुए देऊल बंद-2 के डायरेक्टर प्रवीण तरडे ने बताया कि उनकी फिल्म को थियेटर में रिलीज के लिए उन्हें DCP (Digital Cinema Package) का 42 लाख रुपए बिल चुकाना था. बिल उनकी VFX कंपनी रेड चिलीज को चुकाना था. शाहरुख को जब पता चला तो उन्होंने कंपनी से पैसे चुकाए बिना उन्हें DCP देने को कह दिया.

फिल्म रिलीज से पहले बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे थे डायरेक्टर

इंटरव्यू में डायरेक्टर ने बताया कि वो फिल्म की रिलीज से ठीक पहले बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे थे. थियेटर में फिल्म को रिलीज करने के लिए फिल्म के डिजिटल प्रिंट की जरूरत थी. डिजिटल प्रिंट के लिए उन्होंने शाहरुख़ की कंपनी से संपर्क किया. उन्होंने बताया कि उनका बजट कम था, लेकिन रेड चिलीज कंपनी ने उन्हें 42 लाख का बिल पकड़ा दिया. बिल देख उनका सिर चकरा गया, क्योंकि उनके पास करीब 12 लाख रुपए ही था. 

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फिल्म के डिजिटल प्रिंट के लिए 42 लाख रुपए का बिल नहीं चुकाने पर थियेटर में रिलीज अटकनी तय थी. शाहरुख़ ने फिल्म के बारे में टीम से पूछताछ की और अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद वो बोले, "मराठी फिल्म है, इनका बिल माफ कर दो और इन्हें DCP दे दो. पैसों का हिसाब हम बाद में देख लेंगे. अगर फिल्म अच्छी है, तो रुकनी नहीं चाहिए."

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बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है फिल्म दाऊल बंद-2

गौरतलब है शाहरुख़ खान की दरियादिली वाले फैसले की वजह से बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी फिल्म दाऊल बंद-2 बिना किसी रुकावट के तय तारीख पर रिलीज हो गई और अब तक 80 करोड़ से अधिक कमाई कर चुकी है. इंडस्ट्री ट्रेड एनॉलिस्ट सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, 'देऊल बंद 2' अब तक बॉक्स ऑफिस पर लगभग 81.78 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है.

मराठी फिल्म देऊल बंद-2 का पोस्टर

 किसानों की आत्महत्या के संवेदनशील मुद्दे को उठाती है फिल्म

साल 2015 में रिलीज हुई देऊल-बंद-1 की सीक्वल फिल्म को प्रवीण तरडे ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में स्नेहल तारडे मुख्य भूमिका में हैं, जबकि अनुभवी एक्टर मोहन जोशी एक बार फिर स्वामी समर्थ की भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी किसानों की आत्महत्या के संवेदनशील मुद्दे को उठाती है और आस्था और नास्तिकता के बीच के जटिल रिश्ते को भी दिखाती है.

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लेखक के बारे में
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शिव ओम गुप्ता
मुख्य कॉपी संपादक
शिव ओम गुप्ता, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को कवर करने का 14 से अधिक वर्षों का अनुभव है. उन्होंने आईआईएमसी (IIMC) से पत्रकारिता क... और पढ़ें
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