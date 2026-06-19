शाहरुख खान ने माफ किया इस फिल्म का 42 लाख का बिल, जो बनी कम बजट में 80 करोड़ कमाने वाली मूवी

प्रवीण तारडे की 'देऊल बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही है और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पांच मराठी फिल्मों में से एक बन गई है. सिर्फ 8-10 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने इस फिल्म को सिनेमाघरों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी? सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के लिए तारीफें बटोरने वाली इस फिल्म को रिलीज से पहले एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था. डायरेक्टर प्रवीण तारडे के मुताबिक, शाहरुख खान ने एक अहम मोड़ पर मदद की और 42-45 लाख रुपये का बिल माफ करके मेकर्स की हेल्प की.

'अभिजात मराठी फिल्मी' से बात करते हुए, तारडे ने बताया कि उन्होंने डिजिटल सिनेमा पैकेज (DCP)—जो सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने के लिए जरूरी डिजिटल फॉर्मेट है, के लिए शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से संपर्क किया था. जहां मेकर्स ने इस प्रोसेस के लिए लगभग 12 लाख रुपये का बजट रखा था, वहीं उन्हें लगभग 42 लाख रुपये का एस्टीमेट दिया गया.

शाहरुख खान की कंपनी ने की मदद

उस मुश्किल स्थिति को याद करते हुए तारडे ने कहा, "बिल 42 लाख रुपये का आया. हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और न ही कोई ऐसा जरिया था जहां से हम इसका इंतजाम कर सकें. हमने रेड चिलीज से संपर्क किया और उन्हें अपनी स्थिति बताई. हमने उन्हें बताया कि यह एक मराठी फिल्म है, एक रीजनल फिल्म है, और हमारा बजट सीमित है. लेकिन हम इसे बड़े पैमाने पर रिलीज करना चाहते थे और उनसे मदद की गुजारिश की."

यह गुजारिश आखिरकार शाहरुख खान तक पहुंची. तारडे ने बताया, "उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम से इस मामले के बारे में पूछा. उन्होंने बताया कि यह 'मुल्शी पैटर्न' बनाने वालों की फिल्म है. चूंकि 'मुल्शी पैटर्न' का बाद में सलमान खान ने 'अंतिम' के नाम से रीमेक बनाया था, इसलिए शाहरुख हमारे काम से वाकिफ थे. फिर उन्होंने 'देऊल बंद 2' के बारे में पूछा. उनकी टीम ने उन्हें बताया कि यह एक अच्छी तरह से बनी इमोशनल फिल्म है और मेकर्स DCP चाहते हैं लेकिन इसका खर्च नहीं उठा सकते. DCP तैयार था, लेकिन बकाया पैसे न होने की वजह से उसे सौंपा नहीं गया था." DCP, या डिजिटल सिनेमा पैकेज, डिजिटल सिनेमा प्रोजेक्टर पर फिल्में चलाने के लिए एक खास फॉर्मेट है.

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फिल्ममेकर के मुताबिक, शाहरुख का रिएक्शन तुरंत आया. "उन्होंने बस इतना कहा, 'उनका बिल माफ कर दो.' उन्होंने उनसे कहा, 'यह एक मराठी फिल्म है. उन्हें DCP दे दो. पेमेंट का मामला बाद में सुलझा लेंगे. अगर फिल्म अच्छी है, तो उन्हें DCP दे दो.' उन्होंने मराठी सिनेमा के प्रति बहुत सम्मान दिखाया. उनके लिए, पैसे से ज्यादा फिल्म जरूरी थी. मैं फिल्म की सफलता का श्रेय इन सभी लोगों को देता हूं."

शाहरुख ने बिना अंजाम जाने की मदद

टार्डे ने कहा कि वह इस मदद के लिए हमेशा आभारी रहेंगे, खासकर इसलिए क्योंकि शाहरुख ने यह मदद तब की जब उन्हें यह भी नहीं पता था कि फिल्म कमर्शियली सफल होगी या नहीं.

उन्होंने कहा, "आज, फिल्म 100 करोड़ रुपये के क्लब की ओर बढ़ रही है और हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है. लेकिन शाहरुख खान ने तब जो किया, जब फिल्म कुछ भी नहीं थी, जब किसी को नहीं पता था कि यह चलेगी या नहीं, वह हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने सफलता की किसी गारंटी के बिना हमारी मदद की. मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा." फिल्ममेकर ने यह भी बताया कि वह शाहरुख खान के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग खुद करना चाहेंगे.

'देओल बंद 2' का कलेक्शन

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, 'देऊल बंद 2' (Deool Band 2) ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 81.78 करोड़ रुपये की कमाई की है. 2015 की फिल्म के इस स्पिरिचुअल सीक्वल को प्रवीण टार्डे ने लिखा और डायरेक्ट किया है. 'देओल बंद 2' में स्नेहल टार्डे मुख्य भूमिका में हैं, जबकि अनुभवी अभिनेता मोहन जोशी मूल फिल्म से स्वामी समर्थ की अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं. यह कहानी किसानों की आत्महत्या के संवेदनशील मुद्दे को उठाती है और साथ ही आस्था और नास्तिकता के बीच के जटिल रिश्ते को भी दिखाती है.

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