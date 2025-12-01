विज्ञापन

पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद सामने आया बड़े बेटे सनी देओल का रिएक्शन, बॉबी-अभय देओल ने भी किया कमेंट

सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो उनकी प्रार्थना सभा "सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ" का है. इस वीडियो पर सनी देओल और बॉबी देओल ने भी रिएक्ट किया है.

Read Time: 2 mins
Share
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद सामने आया बड़े बेटे सनी देओल का रिएक्शन, बॉबी-अभय देओल ने भी किया कमेंट
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद सामने आया बड़े बेटे सनी देओल का रिएक्शन
नई दिल्ली:

दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का  89 साल की उम्र में 24 नवंबर को निधन हो गया है. धर्मेंद्र के निधन से उनके परिवार में एक दुख का माहौल है और सभी उन्हें दिल से याद कर रहे हैं. इसी मौके पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें देओल परिवार के लोगों ने भी रिएक्ट किया है.

सोशल मीडिया पर सामने आया  भावुक वीडियो
सोशल मीडिया पर यह वीडियो टीना देहल के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो में धर्मेंद्र की कुछ दुर्लभ और यादगार तस्वीरें शामिल हैं. इन तस्वीरों को बेहद खूबसूरती से एक वीडियो में पिरोया गया है, जो उनकी जिंदगी और फिल्मी सफर को पेश करता है.

"जादू आज भी जिंदा है"
इस वीडियो के साथ में टीना ने एक कैप्शन में लिखा, "उस जादू के लिए धन्यवाद... बचपन में हमें फिल्मों की दुनिया से मिलवाने के लिए धन्यवाद. हम सभी ने उस जादू को अपने-अपने तरीके से आगे बढ़ाया—कुछ कैमरे के सामने, कुछ कैमरे के पीछे, कुछ कलाकार बनकर और कुछ संगीत के सहारे. यह जादू आज भी जिंदा है."
 

‘सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' थीम के साथ आयोजित हुई प्रार्थना सभा
 वीडियो दरअसल धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा का एक हिस्सा है, जिसका आयोजन "सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ" थीम के तहत किया गया था. यह प्रार्थना सभा 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड, बांद्रा के सीसाइड लॉन्स में रखी गई थी. इस दौरान देओल परिवार ने धर्मेंद्र की स्मृति में एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट भी दिया, जिसमें इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े कलाकार, गायक और उनके करीबी मित्र शामिल हुए.

सनी, बॉबी और अभय देओल का वीडियो पर भावुक रिएक्शन
इस वीडियो पर देओल परिवार के कई सदस्यों ने रिएक्ट किया है. सनी देओल ने इस भावुक वीडियो पर एक रेड हार्ट इमोजी बनाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया.  सिर्फ सनी ही नहीं, बल्कि उनके भाई बॉबी देओल और अभय देओल ने भी पोस्ट पर हार्ट इमोजी शेयर करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.




 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra Shradhanjali, Dharmendra Tribute, Dharmendra Sunny Deol Bobby Deol, Dharmendra Sunny Deol Movie, Dharmendra Sunny Deol Photos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com