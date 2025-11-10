विज्ञापन

दिल्ली या मुंबई, कौन सा शहर ज्यादा सेफ? दिल्ली क्राइम की एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई

अपकमिंग सीरीज दिल्ली क्राइम 3 की एक्ट्रेस शेफाली शाह, सयानी गुप्ता और रसिका दुग्गल से जब पूछा गया कि सुरक्षा के मामले में दिल्ली और मुंबई में कौन सा शहर सेफ हैं, तो जानें एक्ट्रेस ने क्या कहा.  

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली या मुंबई, कौन सा शहर ज्यादा सेफ? दिल्ली क्राइम की एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई
दिल्ली या मुंबई, कौन सा शहर ज्यादा सेफ?
नई दिल्ली:

नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज दिल्ली क्राइम का तीसरा सीजन आगामी 13 नवंबर को रिलीज होने जा रहा है. एमी विनिंग सीरीज के पिछले दो सीजन पहले ही हिट हो चुके हैं. शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, हुमा कुरैशी और सयानी गुप्ता स्टारर सीरीज का तीसरा भाग काफी चर्चा में है, जिसमें एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे अपराध को दिखाया जाएगा. इस बीच सीरीज की नायिकाओं से जब पूछा गया कि दिल्ली और मुंबई में से कौन सी सिटी लोगों के लिए ज्यादा सुरक्षित है? तो इस पर एक्ट्रेस ने क्या कहा, चलिए जानते हैं.

दिल्ली या मुंबई... कौन सा शहर सेफ?
एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में शेफाली शाह ने मुंबई और दिल्ली की सुरक्षा पर बात की. वह सीरीज में वर्तिका चतुर्वेदी का रोल कर रही हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'दिल्ली में मुझे कभी सुरक्षित नहीं लगा, मैं कभी बाहर नहीं निलकती, मैं कसम खाती हूं, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, जब तक मैं शूटिंग नहीं कर रही हूं और मेरी टीम और कार मेरे पास नहीं है, तब तक मैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती, जब भी मैं दिल्ली में होती हूं, मेरे दोस्त वहां जरूर होते हैं, जब मेरी सहेलियां मुझे बाहर डिनर के लिए कहती हैं, तो मैं मना कर देती हूं, मैं आज तक बाहर खाना खाने नहीं निकली हूं'. सयानी गुप्ता का एक्सपीरियंस शेफाली शाह से उलट है.

क्या बोलीं दिल्ली क्राइम गर्ल्स
सयानी ने कहा कि वह दिल्ली में पढ़ी हैं और वह बस में बैकलेस ड्रेस पहनकर जाती थीं, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन सयानी ने कोलकाता और मुंबई का भी अपना एक्सपीरियंस साझा किया. सयानी ने मुंबई को सेफ बताया, कहा वहां कोई आपको नहीं देख रहा, सब अपने काम में बिजी हैं. वहीं, रसिका दुग्गल कहती हैं, कॉलेज के दिनों में वह दिल्ली में खुद को असुरक्षित महसूस करती थीं. रसिका ने कहा, वह हमेशा अपने पीछे मुड़कर देखती थीं. एक्ट्रेस ने भी दिल्ली के मुकाबले मुंबई को सेफ बताया. बता दें, रसिका सीरीज में आईपीएस निती सिंह के रोल में हैं. आखिर में शेफाली शाह कहती हैं कि दिल्ली क्राइम सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कोने-कोने में फैले क्राइम को दिखाती है, जो कोविड 19 की तरह फैल रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Crime 3, Shefali Shah, Delhi Vs Mumbai Safety, Delhi Vs Mumbai Video, Delhi Vs Mumbai Vs Bengaluru
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com