5 साल बड़े अक्षय कुमार की मां का रोल कर चुकी है ये एक्ट्रेस, अब होती हैं शर्मिंदा, नहीं देखना चाहती वो फिल्म

आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं, जो अक्षय कुमार से पांच साल छोटी हैं और उस एक्ट्रेस ने 20 साल पहले अक्षय कुमार की मां का रोल किया था.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में एक्टिंग का एक मौका हासिल करने के लिए हर साल कई कलाकार कोशिश करते हैं. बहुत बार इन कलाकारों को उनका मन चाहा रोल मिल जाता है तो बहुत बार उन्हें अपने मन से अलग मजबूरी में रोल करना पड़ता है. आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं, जो अक्षय कुमार से पांच साल छोटी हैं और उस एक्ट्रेस ने 20 साल पहले अक्षय कुमार की मां का रोल किया था. यह फिल्म “वक्त” है जो साल 2005 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब उस एक्ट्रेस ने कहा है कि वह फिल्म “वक्त” को दोबारा देखना नहीं चाहती हैं. अगर वह देखती हैं तो उन्हें शर्म आ जाएगी. 

वक्त फिल्म में कौन एक्ट्रेस बनी थी अक्षय कुमार की मां

इस एक्ट्रेस का नाम शेफाली शाह है. शेफाली शाह इन दिनों अपनी वेब सीरीज दिल्ली क्राइम 3 को लेकर सुर्खियों में हैं. अब उन्होंने खुलासा किया है कि फिल्म “वक्त” देखकर आज उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है. उस वक्त अक्षय कुमार  शेफाली शाह से 5 साल बड़े थे, फिर भी वे उनकी मां बनी थीं. एनडीटीवी से बात करते हुए शेफाली शाह ने हंसते हुए कहा, “मैं अपनी फिल्में आम तौर पर देखती ही नहीं. शायद वक्त एक बार देखी होगी. आज अगर दोबारा देखूं तो मर जाऊंगी शर्म से. उस समय ना मेरे पास इतनी समझ थी, ना सिनेमा का इतना ज्ञान.”

शेफाली शाह ने कैसे बदला एक्टिंग का तरीका

हालांकि शेफाली शाह का मानना है कि वेब सीरीज दिल्ली क्राइम करने के बाद उनकी एक्टिंग करने का तरीका ही बदल गया.  उन्होंने कहा, “दिल्ली क्राइम मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट रही है. उसने मुझे सिखाया कि किरदार को कैसे जिया जाता है, ना कि सिर्फ निभाया जाता है.” फिल्म “वक्त” के बाद शेफाली ने ठान लिया था कि अब कभी किसी बड़े या अपनी उम्र के करीब हीरो की मां नहीं बनेंगी. कई साल बाद जोया अख्तर उन्हें “दिल धड़कने दो” में नीलम मेहरा का रोल ऑफर करने आईं. शेफाली को पूरा यकीन था कि वे मना कर देंगी.  जोया ने खुद कहा, “मुझे पता है तुम मना करोगी, पर कोशिश तो करनी थी.” स्क्रिप्ट पढ़ते-पढ़ते एक लाइन आई – “वो मुंह में केक ठूंस लेती है.” बस वही पल था! शेफाली बोलीं, “ये रोल मुझे करना ही है. वो एक सीन अनमोल था.”

शेफाली शाह का कौन सा है पहला सीरियल

पुराने टीवी दिनों की याद करते हुए वे बताती हैं कि उस ज़माने में बिना ग्लिसरीन रो लेना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी. अपनी पहले सीरियल “दरार” में जब उन्होंने बिना ग्लिसरीन रोया तो पूरी यूनिट ने तालियां बजाई थीं. आज शेफाली शाह का सफर देखकर लगता है, सही समय पर सही किरदार मिल जाएं तो एक्टिंग की दुनिया ही बदल जाती है.

