इस एक्ट्रेस ने शाहरुख खान के साथ आज तक नहीं दी फ्लॉप फिल्म, अब बनेगी प्रभास की हीरोइन

शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड की कई हीरोइनों ने काम किया है. इन हीरोइनों के साथ किंग खान ने बड़ी से बड़ी हिट फिल्में दी हैं. हालांकि कभी-कभी फ्लॉप फिल्मों का भी सामना करना पड़ा है. लेकिन एक हीरोइन ऐसी रही है, जिसने आज तक किंग खान के साथ एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है. इस हीरोइन का नाम दीपिका पादुकोण हैं. अब दीपिका पादुकोण स्क्रीन पर धमाकेदार वापसी के लिए तैयार हैं. जाहिर है दर्शक भी उन्हें पर्दे पर दोबारा देखने के लिए बेताब हो ही रहे होंगे. ऐसे दर्शकों को जल्द ही दीपिका पादुकोण कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकती हैं. जिसमें से एक प्रोजेक्ट साउथ की मूवी से जुड़ा हुआ है. जिसमें वो एक बार फिर प्रभास के साथ जोड़ी बनाते हुए नजर आएंगी. क्या आप जानना चाहेंगे इस फिल्म का नाम.

इस फिल्म में बनेगी जोड़ी

फिल्मों से जुड़ी जानकारी शेयर करने वाले सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर सिद्धार्थ आर कानन ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म के नाम खुलासा किया है. सिद्धार्थ आर कानन की पोस्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण बहुत जल्द प्रभास के साथ नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकती हैं. इस फिल्म का नाम है स्पिरिट. इससे पहले प्रभास और दीपिका पादुकोण एक साथ फिल्म कल्कि 2898 एडी में भी साथ दिख चुके हैं. इस लिहाज से ये दोनों की दूसरी मूवी होगी. जिसकी शूटिंग इसी साल अक्टूबर से शुरू हो सकती है. फिल्म साल 2027 में रिलीज हो सकती है. इस फिल्म के जरिए दीपिका पादुकोण पहली बार डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम करेंगी.

DEEPIKA PADUKONE JOINS PRABHAS IN SANDEEP REDDY VANGA'S SPIRIT!



