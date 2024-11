गोलियों की रासलीला राम लीला के लिए दीपिका पादुकोण नहीं थीं पहली पसंद, पहले इस फेमस एक्ट्रेस को ऑफर हुआ था रोल

Deepika Padukone was not first choice for Goliyon Ki Raasleela Ram Leela: संजय लीला भंसाली की गोलियों की रासलीला राम लीला एक अनोखी प्रेम कहानी है, जिसका बॉक्स ऑफिस पर खूब डंका बजा था. कई तरह के भावनाओं से लबरेज इस फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शानदार एक्टिंग, कमाल की कहानी, भव्य सेट्स, और भंसाली के म्यूजिक की खूबसूरती ने जमकर दिल जीता था. आज फिल्म को रिलीज हुए ग्यारह साल बीत चुके हैं. इस मौके पर भंसाली प्रोडक्शंस ने एक वीडियो भी शेयर किया है. लेकिन आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण पहली पसंद नहीं थीं.

गोलियों की रासलीला राम लीला के लिए अगर दीपिका पादुकोण को पहले अप्रोच नहीं किया गया था, तो वो कौन सी एक्ट्रेस थी जिससे पहले बात की गई थी? ये बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस हैं और इनका नाम है करीना कपूर. इस रोल के लिए करीना कपूर को साइन भी कर लिया गया था. लेकिन फिर उन्होंने किन्हीं वजह से फिल्म को छोड़ दिया था. इस बात की जानकारी आईएमडीबी पर दी गई है. इस तरह ये फिल्म दीपिका पादुकोण को मिली और फिर सबकुछ इतिहास बन गया. दीपिका पादुकोण को इस रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर पुस्कार भी मिला.

दिलचस्प यह है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को एक साथ समय गुजारने के लिए कहा था. ताकि उनकी रोमांटिक केमेस्ट्री जानदार नजर आ सके. गोलियों की रासलीला राम-लीला ही वो फिल्म है जिससे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का इश्क शुरू हुआ और जो शादी तक पहुंचा.

संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म की बात करें तो ये लव एंड वॉर है. इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आएंगे. यह फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज होगी.