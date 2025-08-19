3 इडियट्स के प्रोफेसर का निधन, 91 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

3 इडियट्स में एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर का यादगार निभाने के लिए मशहूर हुए दिग्गज एक्टर अच्युत पोतदार का सोमवार, 18 अगस्त, 2025 को निधन हो गया. वह 91 वर्ष के थे. एक्टर ने ठाणे के जुपिटर अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते भर्ती कराया गया था. उनकी मृत्यु का सही कारण अभी तक सामने नहीं आया है. उनका अंतिम संस्कार 19 अगस्त को ठाणे में होगा.



भारतीय सेना से फिल्मी पर्दे तक

सिनेमा में अपनी पहचान बनाने से पहले अच्युत पोतदार ने भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा की और बाद में इंडियन ऑयल कंपनी में काम किया. एक्टिंग के लिए उनके जुनून ने उन्हें 1980 के दशक में फिल्मों और टेलीविजन की ओर बढ़ाया जिससे उनके चार दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर का रास्ता मजबूत बना.

पोतदार ने हिंदी और मराठी सिनेमा में 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उनकी फिल्मों में क्रिटिक्स चॉइस और कमर्शियली सक्सेसफुल दोनों ही तरह की फिल्में शामिल हैं. इनमें आक्रोश, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अर्ध सत्य, तेजाब, परिंदा, राजू बन गया जेंटलमैन, दिलवाले, रंगीला, वास्तव, हम साथ-साथ हैं, परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई, दबंग 2, वेंटिलेटर, 3 ईडियट्स जैसी फिल्मों में नजर आए थे. इसके अलावा वह कई पॉपुलर शो में नजर आ चुके हैं जिसमें वाग्ले की दुनिया, मिसेज तेंदुलवकर और भारत की खोज के नाम शामिल हैं.

राजकुमार हिरानी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स में एक स्ट्रिक्ट लेकिन मददगार इंजीनियरिंग प्रोफेसर के किरदार से घर-घर में मशहूर हो गए. उनका डायलॉग "कहना क्या चाहते हो" एक पॉपुलर मीम बना.

सीनियर एक्टर के निधन से शोक में फैन्स



अच्युत पोतदार के निधन की खबर से सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई. फैन्स और कोस्टार्स ने उन्हें एक विनम्र, समर्पित कलाकार के रूप में याद किया है, जिनके काम ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी. अच्युत पोतदार का भारतीय सिनेमा में योगदान बेमिसाल है और मराठी और हिंदी दोनों ही एक्टर के तौर पर उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी.