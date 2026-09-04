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दीपिका- सैफ का 17 साल पुराना गाना, पाकिस्तानी गाने की है कॉपी, पार्टियों- क्लबों की बना शान, YouTube पर करोड़ों में व्यूज

बॉलीवुड के गाने पाकिस्तान में खूब सुने जाते हैं, लेकिन संगीत के मामले में कभी-कभी हमारे देसी कंपोजर्स ने भी पाकिस्तान से इंस्पिरेशन ली है.

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दीपिका- सैफ का 17 साल पुराना गाना, पाकिस्तानी गाने की है कॉपी, पार्टियों- क्लबों की बना शान, YouTube पर करोड़ों में व्यूज
दीपिका- सैफ का 17 साल पुराना गाना, पाकिस्तानी गाने की है कॉपी
नई दिल्ली:

पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है. दोनों देशों के बीच टेंशन जगजाहिर है. हालांकि पाकिस्तानी भारतीय फिल्मों, फैशन और लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं. बॉलीवुड के गामे पाकिस्तान में खूब सुने जाते हैं, लेकिन संगीत के मामले में कभी-कभी हमारे देसी कंपोजर्स ने भी पाकिस्तान से इंस्पिरेशन ली है. वहां के गानों को बॉलीवुड में कॉपी की गई, जो हिट नंबर बन गए.   

हम आज ऐसे ही एक गाने के बारे में बताने जा रहे हैं. जो फिल्म'लव आज कल' से है. यह फिल्म 2009 में आई थी. जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इसे इम्तियाज अली ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण लीड रोल में हैं. वहीं ऋषि कपूर और गिसेली मोंटेइरो सहायक भूमिकाओं में हैं और नीतू कपूर ने एक खास भूमिका निभाई है. फिल्म रिलीज के बाद इसका गाना  'आहूं आहूं' काफी लोकप्रिय हुआ था, जिसे प्रीतम ने संगीतबद्ध किया है. यह क्लासिक पंजाबी ट्रैक "कदी ते हंस बोल वे" से प्रेरित है, जिसे मूल रूप से 1984 में पाकिस्तानी लोक गायक शौकत अली ने गाया था. 

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 फिल्म के बारे में 
यह फिल्म जय और मीरा की कहानी है. फिल्म में दिखाया गया है कि सच्चे प्यार का एहसास कभी नहीं बदलता, भले ही समय के साथ अपने जीवनसाथी को पहचानने का नजरिया बदल गया हो.'लव आज कल' 31 जुलाई 2009 को भारत और दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 35 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स-ऑफिस पर क्रिटिक्स और कमर्शियली सफल रही. इसने दुनिया भर में 120 करोड़ की कमाई की और उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी. रिलीज होने पर इसे क्रिटिक्स से इसके नए कॉन्सेप्ट, कहानी, स्क्रीनप्ले, डायरेक्शन, डायलॉग्स, साउंडट्रैक, ह्यूमर, कॉस्ट्यूम, सिनेमैटोग्राफी और कलाकारों की परफॉर्मेंस के लिए अच्छे रिव्यू मिले.

फिल्म की कहानी
जय वर्धन सिंह और मीरा पंडित लंदन में रहने वाला एक मॉडर्न कपल हैं. साथ में खुश होने के बावजूद, वे एक-दूसरे को रोककर रखने में यकीन नहीं रखते. जब करियर के मौके आते हैं, तो वे आपसी सहमति से अलग हो जाते हैं लेकिन दोस्त बने रहते हैं. मीरा भारत चली जाती है, जबकि जय लंदन में ही रहता है. इस उम्मीद में कि उसे सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट इंक में अपनी सपनों की नौकरी मिल जाएगी. जय बाद में जो नाम की एक स्विस महिला को डेट करने लगता है और मीरा धीरे-धीरे अपने बॉस, विक्रम जोशी को पसंद करने लगती है. दोनों को लगता है कि वे अपनी पुरानी जिंदगी से आगे बढ़ चुके हैं.

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ब्रेकअप के बाद, जय की मुलाकात वीर सिंह पनेसर से होती है, जो प्यार में बहुत यकीन रखते हैं. वीर अपनी लव स्टोरी जय को सुनाते हैं ताकि उसे मीरा को न छोड़ने के लिए मना सकें. वे बताते हैं कि कैसे उन्हें हरलीन कौर से पहली नजर में प्यार हो गया था और उन्होंने उससे शादी करने का वादा किया था, जबकि उन्होंने उससे कभी बात भी नहीं की थी. जय वीर के पुराने ख्यालों का मजाक उड़ाता है, लेकिन आखिरकार वीर के कहने पर भारत में मीरा से मिलने के लिए मान जाता है.

 

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