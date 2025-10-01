विज्ञापन

दीपिका पादुकोण और फराह खान ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो? जानें क्या है सच

क्या दीपिका पादुकोण और फराह खान ने इंस्टाग्राम पर एक दसरे को अनफॉलो कर दिया है? क्या अब दोनों की दोस्ती खत्म हो गई है? आइए जानते हैं फराह खान ने क्या कहा.

Read Time: 3 mins
दीपिका पादुकोण और फराह खान की राहें हो गईं जुदा?
नई दिल्ली:

दीपिका पादुकोण बेटी दुआ के जन्म के बाद वापसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. वो लंबे समय से 8 घंटे की शिफ्ट की मांग कर रही हैं. जिसकी वजह से उन्हें कई बड़ी फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा है. दीपिका की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग को लेकर डायरेक्टर फराह खान ने तंज कसा है. दीपिका ने फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम से ही बॉलीवुड में कदम रखा था. अपनी पहली ही फिल्म से दीपिका इंडस्ट्री में छा गई थीं. अब दीपिका और फराह ने इस तंज के बाद अनफॉलो कर दिया है. लेकिन इस बात का सच सामने आ गया है. अब फराह खान ने इस पर अपना पक्ष रख दिया है.

फराह खान ने किया दीपिका पादुकोण को अनफॉलो?

दीपिका पादुकोण और फराह खान कई साल से अच्छी दोस्ती है. हर खुशी के मौके पर दोनों साथ में नजर आती हैं मगर फराह की एक्टिविटी की वजह से दोनों के बीच कोल्ड वॉर हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि फराह खान और दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.

दीपिका पर कसा तंज?

बता दें कि फराह खान अब यूट्यूब पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अपने व्लॉग्स की वजह से खूब फेमस हो गई हैं. फराह को कई बार अपने व्लॉग में दीपिका पादुकोण के 8 घंटे वाली शिफ्ट की डिमांड पर तंज कसते हुए देखा गया है.  जब फराह राधिका मदान के घर पहुंची थीं तो उन्होंने कहा था- क्या तुम भी 8 घंटे काम करने वाली इंसान हो. फराह ने कहा था- मुझे लगता है कि आपकी 8 घंटे की शिफ्ट नहीं थी. इस पर राधिका ने कहा, 56 घंटे बिना रुके या 48 घंटे बिना रुके काम किया है. फराह ने आगे कहा कि वह भी 8 घंटे की शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को खुलकर सपोर्ट करती हैं.

क्या है दीपिका और फराह का सच?

हालांकि जब इस लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ तो फराह खान ने अपना पक्ष रखा. पिंकविला से बातचीत में फराह खान ने बताया, "हम पहले भी एक दूसरे को फॉलो नहीं करते थे. हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के दौरान हमारे बीच एक समझौता हुआ था कि हम कभी इंस्टाग्राम पर बात नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्टर मैसेज या कॉल पर ही बातें करेंगे. हम बर्थडे विश भी इंस्टा पर नहीं करते क्योंकि दीपिका को यह पसंद नहीं. आठ घंटे वाले मेरा मजाक दीपिका को लेकर नहीं था बल्कि कि दिलीप भी कहे कि वो भी आठ घंटे काम करेगा जो असल में सिर्फ दो घंटे ही काम करता है. कोई इस बात को नहीं जानता कि दुआ के जन्म पर मैं ही वो पहली इंसान थी जिसने बधाई दी थी. हर चीज सिर्फ इंस्टाग्राम और पैप्स के लिए नहीं होता."

पूरी स्टोरी पढ़ें

Deepika Padukone, Farah Khan, Entertainment, Bollywood
