De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 5: पांचवें दिन 60 करोड़ के पार पहुंची कमाई, अजय-माधवन की फिल्म ने किया कमाल

De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 5: अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर. माधवन स्टारर दे दे प्यार दे 2 रिलीज के बाद से लगातार सिनेमाघरों में दर्शकों को आकर्षित कर रही है. वीकेंड के बाद जहां फिल्म की कमाई थोड़ी धीमी पड़ी थी, वहीं 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर फिल्म ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली. दर्शक फिल्म की स्टोरी, कॉमेडी और अजय-माधवन की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी फिल्म के गाने और कलाकारों की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हो रही है. इसी वजह से फिल्म ने अब तक कुल कलेक्शन में अच्छा उछाल दर्ज किया है.

5वें दिन कितनी हुई कमाई?

Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक दे दे प्यार दे 2 ने अपने 5वें दिन लगभग 5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. हिंदी ऑक्यूपेंसी 16.53% रही, जिसमें सुबह से लेकर रात तक दर्शकों की संख्या में अच्छी बढ़त देखने को मिली. अजय देवगन और रकुल प्रीत की जोड़ी दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है.

वर्ल्डवाइड कितना पहुंचा कलेक्शन?

ओपनिंग डे पर फिल्म ने 8.75 करोड़ कमाए थे, जबकि पहले वीकेंड का कुल कलेक्शन 26 करोड़ तक पहुंच गया. भारत में फिल्म अब तक लगभग 44 करोड़ रुपये जुटा चुकी है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई का आंकड़ा बढ़कर 67.75 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि काफी अच्छा माना जा रहा है.

स्टार कास्ट ने जीता दिल

फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा आर. माधवन, गौतमी कपूर, इशिता दत्ता, जावेद जाफरी और मीजान जाफरी अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए. साल 2019 की सुपरहिट दे दे प्यार दे के इस सीक्वल में आगे की कहानी दिखाई गई है. खास बात यह है कि जावेद और मीजान जाफरी की जोड़ी पहली बार साथ स्क्रीन शेयर करती दिखी, जिसका दर्शक खूब आनंद ले रहे हैं.