अमिताभ बच्चन का वो हिट गाना, गा रहे थे दिलेर मेहंदी, बैकग्राउंड में गिटार लेकर नाचे थे मीका सिंह, 29 साल बाद खुलासा

दिलेर मेहंदी जाने माने सिंगर हैं, जिन्होंने पंजाबी से लेकर हिंदी गानों में अपनी दमदार आवाज दी. उन्हीं का एक गाना है, जिसमें बॉलीवुड का जाना माना सिंगर हाथ में गिटार लिए नजर आया था. लेकिन आज वह करोड़ों का मालिक है. जबकि दिल्ली और गुरुग्राम में आलीशान घर है. इतना ही नहीं गुरुग्राम में उनका फार्महाउस है, जो 100 एकड़ में बना है. वहीं इस घर से 150 परिवारों की आजीविका चलती है. हम बात कर रहे हैं 1997 में आई फिल्म मृत्युदाता के गाने ना ना ना ना रे की, जिसमें दिलेर मेहंदी ने ना सिर्फ आवाज दी थी. बल्कि खुद कैमरे पर नजर आए थे. लेकिन इस गाने में एक और शख्स था, जिसके बारे में कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर खुलासा हुआ.

ना ना ना ना रे में नजर आया था जाना माना बॉलीवुड सिंगर

कौन बनेगा करोड़पति 18 के मंच पर हाल ही में मीका सिंह पहुंचे थे, जिन्होंने दिलेर मेहंदी से पहली मुलाकात का जिक्र किया, जो कि मृत्युदाता के गाने ना ना ना ना रे के सेट पर हुई थी. उन्होंने कहा, "मैं उस गाने में पीछे गिटार बजा रहा था और लंबे बाल थे, सोचा था कि बेस्ट परफॉर्मेंस देना है लेकिन एक हिरण होता है और एक शेर होता है और ये है कि बच्चन सर आए और मेरे बाजू में बैठे और मुख्य गिटार हाथ में पकड़कर बजरहा था और मैंने मुंह दूसरे तरफ किया था और फोटो आज भी मेरे पास है. फिर सेट पर ढाबे भर के खाना आया और मुख्य पंजाब से आया था किस्से क्या बोलना है पता नहीं था. तो दलेर पाजी ने मुझे बोला कि ये कहां जया भाभी ने भेजा है और फिर मैं खुश होकर खाने लगा ये जया जी ने नहीं, ये शूट का खाना है और दलेर पाजी ने प्रैंक किया था. लेकिन सच में उसके बाद इनके साथ जो रिश्ता बन गया है कि ये हमें सिर्फ बता देते हैं कि पाजी मैं आ रहा हूं आपसे मिलने इतना हीन सिर्फ बोल देते हैं."

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मीका सिंह का नेटवर्थ

मीका सिंह उस वक्त भले ही बैकग्राउंड में थे. लेकिन आज वह बॉलीवुड का जाना माना नाम बन चुके हैं. कहा जाता है कि उनका नेटवर्थ 82 करोड़ तक है. जबकि उनका पूरा एम्पायर 400 से 500 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है. वहीं लाइव शोज और गानों के लिए वह 20 से 22 लाख रुपए चार्ज करते हैं. जबकि 30 से 50 लाख तक लाइव स्टेज परफॉर्मेंस और शादियों में गाना गाने के लिए लेते हैं.

100 एकड़ में बनाया है फार्महाउस

मीका सिंह का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के लिए जाने जाते हैं, जिनके पास 99 प्रॉपर्टीज और घर हैं. जबकि गुरुग्राम में उनका 100 एकड़ में बना फार्महाउस से है, जिसमें हैलीपैड से लेकर जिम की सुविधा है. इसके अलावा वह इस फार्महाउस में खेती भी करते हैं, जिनसे 150 परिवारों की आजीविका चलती है.

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