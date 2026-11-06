लास वेगास में मीका सिंह, शानदार परफॉर्मेंस से जीता दिल

जब भारत में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा था, तब दुनिया भर में हैलोवीन की धूम थी. इसी दौरान, मशहूर गायक मिका सिंह ने बॉलीवुड की जबरदस्त ऊर्जा को लास वेगास पहुंचाकर इस माहौल में एक अंतरराष्ट्रीय संगीतमय रंग भर दिया. 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित एक शानदार म्यूजिकल वीकेंड के हिस्से के रूप में, मिका सिंह ने 31 अक्टूबर को मशहूर 'बेलाजियो' (Bellagio) में अपनी प्रस्तुति दी. डॉन ओमर, मेगन थी स्टैलियन, रिकी मार्टिन, टिएस्टो और अशर जैसे वैश्विक संगीत जगत के बड़े नामों के साथ मंच साझा करते हुए, मिका की यह परफॉरमेंस उनके शानदार करियर का एक और अहम पड़ाव बन गई. बॉलीवुड में लगातार कई हिट गाने देने से शुरू हुआ उनका सफर दो दशक बाद भी पूरी कामयाबी के साथ जारी है, और इंडस्ट्री में उनके 20 शानदार साल पूरे होने में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं.

दो दशकों के अपने संगीत करियर में, मिका सिंह ने बॉलीवुड की सबसे पहचानी जाने वाली आवाज़ों में से एक के रूप में अपनी जगह बनाई है। वे अपने खास गायन अंदाज़ और मंच पर अपनी ऊर्जावान प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने इंडस्ट्री को कई बेहद लोकप्रिय गाने दिए हैं, जिनमें जब वी मेट का 'मौजा ही मौजा', देसी बॉयज़ का 'सुबह होने ना दे', किक का 'जुम्मे की रात', रेडी का 'ढिंका चिका', बजरंगी भाईजान का 'आज की पार्टी', सिम्बा का 'आंख मारे' और 'सावन में लग गई आग' शामिल हैं. उनकी परफॉरमेंस में बॉलीवुड के सदाबहार गानों की यादें और मंच पर उनकी अपनी खास ऊर्जा का बेहतरीन मेल देखने को मिला, जिससे अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को भारत की जीवंत संगीत संस्कृति की झलक मिली. इस म्यूजिकल वीकेंड में डॉन ओमर, मेगन थी स्टैलियन, रिकी मार्टिन, टिएस्टो और अशर जैसे वैश्विक संगीत सितारे भी शामिल थे.

संगीत और लाइव परफॉरमेंस के अलावा, मिका सिंह भारतीय टेलीविज़न और लोकप्रिय मनोरंजन प्लेटफॉर्म्स पर भी एक जाना-माना चेहरा बने हुए हैं. मेगास्टार अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले 'कौन बनेगा करोड़पति' और सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले 'बिग बॉस' में उनकी हालिया मौजूदगी, मनोरंजन जगत में उनकी लगातार बनी रहने वाली अहमियत को दर्शाती है. पिछले कुछ वर्षों में, मीका ने संगीत, टीवी पर अपनी उपस्थिति और बेहद लोकप्रिय लाइव शो के ज़रिए दर्शकों के साथ एक मज़बूत जुड़ाव बनाए रखा है, और वे आज भी हर पीढ़ी के बीच उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं.

इस कॉन्सर्ट के बारे में बात करते हुए, मीका सिंह ने कहा, "हम भारतीयों के लिए दिवाली का समय बहुत खास होता है, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैंने लास वेगास में संगीत के ज़रिए इस त्योहार को मनाया. शहर की ऊर्जा, हैलोवीन का उत्साह और दर्शकों का जोश - इन सबने इस अनुभव को और भी शानदार बना दिया. लोगों को साथ गाते, नाचते और संगीत का आनंद लेते देखना बहुत अच्छा लगा. इस वीकेंड का हिस्सा बनना और भी रोमांचक था, जिसमें रिकी मार्टिन, अशर, टिएस्टो, डॉन ओमर और मेगन थी स्टैलियन जैसे ग्लोबल म्यूज़िक इंडस्ट्री के बड़े नाम शामिल थे. मनोरंजन की इतनी मशहूर जगह पर परफॉर्म करना और लास वेगास में बॉलीवुड संगीत की ऊर्जा लाना, मेरे लिए बहुत सुखद रहा. यह वाकई एक यादगार अनुभव था, और मुझे खुशी है कि मैं इस शानदार वीकेंड का हिस्सा बन सका."

बॉलीवुड में अपने 20 शानदार वर्षों के करीब पहुंचते हुए, मीका सिंह का सफर एक ऐसी खूबी के लिए जाना जाता है जो हमेशा से उनके काम में बनी रही है - और वह है निरंतरता। लगातार बॉलीवुड हिट देने और टीवी के ज़रिए दर्शकों का मनोरंजन करने से लेकर, दुनिया भर की प्रमुख जगहों पर परफॉर्म करने तक, मीका ने अपनी एक अलग संगीत पहचान को बनाए रखते हुए खुद को लगातार विकसित किया है. वे शायद उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने करियर के हर पहलू में ऐसी निरंतरता बनाए रखी है. वे लगातार खुद को नया रूप देते हैं, दर्शकों से जुड़े रहते हैं और वही ज़बरदस्त ऊर्जा पेश करते हैं, जो उनकी पहचान बन चुकी है. लास वेगास में उनकी परफॉरमेंस इस बात का एक और सबूत है कि मीका सिंह का संगीत और मंच पर उनकी मौजूदगी, सीमाओं, पीढ़ियों और संगीत के दायरे से कहीं ऊपर है.

