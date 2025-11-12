विज्ञापन

पापा निक जोनास पर प्यार लुटाती दिखी नन्ही मालती, मम्मी प्रियंका चोपड़ा ने यूं किया रिएक्ट...

एक तस्वीर में, निक जोनास अपनी बेटी मालती को गोद में लिए हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी तरफ़ देख रहे हैं.

पापा निक को प्यार से पकड़े नजर आई मालती, मां प्रियंका ने लुटाया प्यार
नई दिल्ली:

हॉलीवुड सिंगर निक जोनास ने अपनी आने वाली फिल्म, "ए वेरी जोनास क्रिसमस मूवी" के जश्न के लिए आयोजित एक प्रोग्राम की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. बुधवार को इंस्टाग्राम पर निक ने अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास, अपने भाइयों जो जोनास और केविन जोनास, केविन की पत्नी डेनिएल जोनास और उनके बच्चों, एलेना और वैलेंटिना के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं.

एक तस्वीर में, निक अपनी बेटी मालती को गोद में लिए हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी तरफ़ देख रहे हैं. मालती ने अपने हाथों में उनका चेहरा थाम रखा है और उन्हें प्यार भरी नज़रों से देख रही हैं. इस प्रोग्राम में, मालती और निक दोनों ने ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है. कई वीडियो और तस्वीरों में, निक अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जश्न मनाते हुए नज़र आए.

चाची डेनिएल संग दिखी मालती

एक क्लिप में, मालती और डेनिएल एक-दूसरे के सामने ज़मीन से उठ खड़े हुए हैं. गोल्डन कलर की ड्रेस में सजी डेनियल, बच्ची को देखकर मुस्कुराती हुई नज़र आईं. पोस्ट शेयर करते हुए निक ने लिखा, "ए वेरी जोनास क्रिसमस मूवी का जश्न मनाने के लिए एक शानदार रात. इसे संभव बनाने में शामिल सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद. आप इसे इस शुक्रवार से @disneyplus @hulu पर देख सकते हैं."

प्रियंका ने लुटाया प्यार

पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए प्रियंका चोपड़ा कई सारे इमोजी शेयर किए. एक फैन ने लिखा, "मालती मैरी एक राजकुमारी हैं." एक ने लिखा,  "मेरी आंखें सचमुच धन्य हैं." एक अन्य कमेंट में लिखा था, "आप और मालती बहुत प्यारे हैं."

निक ने 2018 में राजस्थान में प्रियंका से शादी की थी. उन्होंने पारंपरिक ईसाई रीति-रिवाजों से शादी की और उसके बाद हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की. जनवरी 2022 में उनकी पहली बेटी मालती का जन्म हुआ.
 

