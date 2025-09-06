भारतीय फिल्मों पर भारी पड़ी 'द कॉन्ज्यूरिंग', पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर हुई इतनी कमाई

विज्ञापन

फिल्म कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स भारत में  हिंदी, तमिल और तेलुगू में भी रिलीज हुई है. भारत में 5 सितंबर को बागी 4 और द बंगाल फाइल्स भी रिलीज हुई हैं. 

नई दिल्ली:

Conjuring Box Office Collection :  हॉलीवुड हॉरर फिल्म कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स 5 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों पर रिलीज हो चुकी है. कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स का निर्देशन माइकल चैव्स ने किया है. फिल्म की लीड स्टारकास्ट में वेरा फर्मिगा, मिया तोमिल्सन, तैयसा फर्मिगा, बैन हार्डी, पैट्रिक विल्सन और बियू गैड्सडन का नाम शामिल हैं. भारत में भी कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स को लेकर क्रेज दिख रहा है, क्योंकि इंडियन दर्शकों में फिल्म स्त्री की सफलता के बाद हॉरर फिल्में देखने का चलन बढ़ चुका है. इस फ्रेंचाइजी की यह नौवीं और आखिरी किस्त कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आइए जानते हैं. साथ ही जानेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर इसका किन-किन फिल्मों से मुकाबला है.  

कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स डे 1 कलेक्शन

  फिल्म कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स भारत में  हिंदी, तमिल और तेलुगू में भी रिलीज हुई है. भारत में 5 सितंबर को बागी 4 और द बंगाल फाइल्स भी रिलीज हुई हैं,  द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स (आईमैक्स) ने सभी भाषाओं में अपने पहले दिन भारत में लगभग 18.00 करोड़ रुपये की कमाई की. शुक्रवार, 5 सितंबर, 2025 को द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स की कुल अंग्रेजी ऑक्यूपेंसी 61.10% थी. थिएटरों में द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स के पहले दिन की अंग्रेजी (2D) ऑक्यूपेंसी.  फिल्म ने भारत में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है. 

सुबह का शो: 44.44%

दोपहर का शो: 60.71%

शाम का शो: 61.24%

रात का शो: 78.00%

साउथ सिनेमा की इन फिल्मों से है टक्कर 

 फिल्म की कहानी की बात करें तो यह पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स दंपति के उस दौर में ले जाने का काम करती है, जहां डर और दहशत के अलावा कुछ नहीं है. गर्भवती लॉरेन (वेरा फार्मिगा) और एड (पैट्रिक विल्सन) एक शैतानी ताकत से बच जाते हैं, लेकिन शैतान की काली छाया लॉरेन के पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ जाती है. यहां से फिल्म का प्लॉट और भी डरावना हो जाता है.

