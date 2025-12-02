चंकी पांडे के 26वें जन्मदिन में पापा धर्मेंद्र की कॉपी लगे थे सनी देओल, 36 साल पहले डैनी, विनोद, रंजीत पर पड़े थे भारी

Chunky Panday 26th Birthday Video: बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे भले ही हिंदी फिल्मों में सुपरस्टार की गिनती में नहीं आते लेकिन एक समय था जब उनकी कई फिल्में बेहद सफल रहीं और चंकी का सितारा बॉलीवुड में चमका. अब 63 साल के हो चुके चंकी पांडे ने अब से करीब 36 साल पहले अपने बर्थडे पर ऐसी शानदार पार्टी दी थी कि लोग देखते ही रह गए थे. इस पार्टी में बड़े-बड़े फिल्मी सितारे नजर आए थे. वहीं चंकी बॉलीवुड की कई हसीनाओं के करीब जाते और अपने बर्थडे को खूब एन्जॉय करते दिखते हैं.

ये सितारे हुए शामिल

26 साल के चंकी पांडे की उस बर्थडे पार्टी में एक्टर रॉयल स्टाइल में नजर आए. ब्लैक कोर्ट के साथ बो पहने वह काफी स्मार्ट लग रहे थे. वहीं इस पार्टी में सनी देओल, रेखा, रंजीत, डैनी और संगीता बिजलानी जैसे स्टार्स भी नजर आए. पार्टी में आने वाली हसीनाओं से चंकी गले लगाकर उनसे बड़े प्यार से मिलते हुए नजर आते हैं.

बेहद मासूम और यंग थे सनी देओल

इस पुराने वीडियो को देख आपकी बीते दिनों की यादें भी ताजा हो जाएंगी. जहां सनी देओल बेहद मासूम और यंग नजर आ रहे हैं. वहीं रेखा अपनी सदाबहार सिल्क की साड़ी और बड़ी सी बिंदी में बालों में गजरा लगाए नजर आती हैं. संगीता बिजलानी, बिजलियां गिराती हुईं वेस्टर्न ड्रेस में अपने बालों में उंगलियां फिराती दिखती हैं. जबकि विनोद खन्ना व्हाइट कलर के शर्ट में नजर आते हैं. सितारों से भरी ये महफिल बॉलीवुड के उस दौर की पार्टीज की झलक दिखाती है, जो अब के समय से काफी अलग है. वहीं, सनी देओल को देख कर कई फैंस को उनमें धरम पाजी की झलक नजर आ रही है.