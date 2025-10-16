विज्ञापन

गोविंदा की फिल्म फ्लॉप करवाने के लिए चंकी पांडे ने चली थी चाल, जब सामने आया सच तो...

चंकी पांडे ने जब बातों-बातों में अपनी इस हरकत के बारे में बताया तो सामने वाले उन्हें देखते ही रह गए. वहां मौजूद ट्विंकल खन्ना बोलीं मैंने तुम्हारे जैसा...

चंकी पांडे ने गोविंदा के खिलाफ चली थी चाल
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के दो सबसे एंटरटेनिंग स्टार्स गोविंदा और चंकी पांडे, जब एक ही छत के नीचे आएं और हंगामा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है. दोस्त मिले तो मजेदार यादें और ढेर सारी शरारतें तो बनती ही हैं. प्राइम वीडियो के "टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल" का आने वाला एपिसोड पुरानी यादों से सराबोर और हंसी से लोटपोट कर देने वाला एक रीयूनियन होने वाला है जहां गोविंदा और चंकी पांडे, काजोल और ट्विंकल के साथ मिलकर फिल्मी किस्सों, मजेदार चुटकुलों और 90 के दशक की खास एनर्जी से भरपूर एक एपिसोड में शामिल होते नजर आएंगे. गोविंदा की राजेश खन्ना से जुड़ी दिल को छू लेने वाली यादों से लेकर चंकी के अनोखे करियर के किस्सों तक, यह एपिसोड हमें याद दिलाता है कि 90 का दशक अपने आप में एक अनोखा दौर क्यों था, और यह हर बॉलीवुड लवर के लिए देखने लायक है.

राजेश खन्ना फैमिली से चंकी पांडे का रिश्ता

ट्विंकल, चंकी के साथ अपने पुराने रिश्ते को याद करते हुए कहती हैं, "मुझे याद है, आपकी (चंकी की) मां सभी एक्टर्स की डॉक्टर थीं. मेरे दादी आपको जानती थीं. वह हमारे घर आते थे, और मेरी दादी उन्हें हमेशा 'जंकी पांडे' कहकर बुलाती थीं." चंकी, पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं, "इनकी दादी का नाम बिट्टी कपाड़िया था और मैंने ट्विंकल को डायपर में देखा है." काजोल और गोविंदा जोर से हंसते हैं, जबकि ट्विंकल कहती हैं, "छी!"

चंकी बताते हैं कि कैसे राजेश खन्ना के घर जाना उनकी बचपन की सबसे अच्छी यादों में से एक है, इस पर डिटेल शेयर करते हुए उन्होंने कहा, "हमलोग काका जी के घर जाते थे वीडियो फिल्में देखने, क्योंकि, पूरे हिंदुस्तान में खाली दो वीडियो प्लेयर थे, एक काकाजी के घर पे था, राजेश खन्ना जी के. 

गोविंदा ने भी दिवंगत दिग्गज के प्रति अपना प्यार जाहिर करते हुए कहा, "ट्विंकल, मुझे आपके शो पर यह कहना चाहिए कि मैं आपके पिता का इतना बड़ा फैन हूं, बाप रे बाप, आप सोच भी नहीं सकती. क्या पर्सनैलिटी है! ऐसा हीरो ना इसे पहले कभी देखा गया या ना उसके बाद कभी ऐसा खूबसूरत हीरो आया.” गोविंदा से सहमति जताते हुए काजोल आगे कहती हैं, “वह इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे, मतलब सुपर-डुपर सुपरस्टार.”

जब चंकी ने की थी गोविंदा की फिल्म को बदनाम करने की कोशिश

चंकी ने एक और मजेदार ब्लैक टिकट किस्सा शेयर किया. वह कहते हैं, “एक बार गोविंदा की पिक्चर रिलीज हुई थी ना, वो हिट जाने वाली थी पिक्चर, तो मैंने टिकट ब्लैक में खरीद के आधे भाव में बेच दी ताकि पिक्चर की रिपोर्ट खराब हो जाए” ट्विंकल मजाक में कहती हैं, “चंकी, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो. चंकी जैसा जुगाड़ू आदमी को मैंने देखा ही नहीं!”

