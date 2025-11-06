अनन्या पांडे को लेकर बोलीं फराह खान- वो मेरी बेटी हो सकती थी, मुझे चंकी पर...

अमेजन प्राइम का शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' अपने गेस्ट की वजह से चर्चा में रहता है. काजोल और ट्विंकल के साथ बातचीत में कई बार मेहमान ऐसी बातें कर जाते हैं कि खबरें बनना तो लाजमी सा हो ही जाता है. अब हाल के एपिसोड में फराह खान और अनन्या पांडे आईं. यहां फराह ने ऐसा खुलासा कर दिया कि हम भी हैरान रह गए. फराह ने कहा कि अनन्या उनकी बेटी हो सकती थीं.

शो के प्रोमों में आप देखेंगे कि ट्विंकल फराह से पूछती है कि उनमें और अनन्या में क्या कॉमन है जो वे दोस्त बन गईं. इस सवाल पर चुटकी लेते हुए फराह ने कहा अनन्या मेरी बेटी हो सकती थी क्योंकि मुझे चंकी पर बहुत क्रश था. फराह की बात सुन काजोल अपनी हंसी नहीं रोक पातीं.

सोशल मीडिया फॉलोअर्स के हिसाब से होती है कास्टिंग

बातों-बातों में फराह और अनन्या से पूछा गया कि क्या सोशल मीडिाय के जरिए कास्टिंग होती है. इस पर अनन्या कहती हैं कि लोग फॉलोइंग को देखकर सिलेक्ट करते हैं. इस पर फराह बीच में बोलती हैं कि ये सब इसलिए क्योंकि तुमने एक इन्फ्लुएंसर की वजह से एक किरदार खोया है.

हिमेश रेशमिया के साथ देखने जाती हैं फिल्म

फराह की इस बात पर कि वो हिमेश के साथ मूवी जाती हैं काजोल पूछती हैं कि आप उनके साथ फिल्म देखने जाते हो? इस पर फराह हंसकर जवाब देती हैं कि वे एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं.

फराह, अनन्या, काजोल और ट्विंकल की मस्ती देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है. बता दें कि इससे पहले सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान समेत दूसरे स्टार्स इस शो पर आ चुके हैं.