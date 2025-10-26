विज्ञापन

चंकी पांडे ने सतीश शाह के निधन पर जताया शोक, ‘तीसरा कौन’ में साथ काम करने को किया याद 

चंकी पांडे ने जाने-माने एक्टर सतीश शाह के लिए एक इमोशनल श्रद्धांजलि लिखी, जिसमें उनके साथ काम करने की अपनी तारीफ़ और प्यारी यादें शेयर कीं.

Read Time: 2 mins
Share
चंकी पांडे ने सतीश शाह के निधन पर जताया शोक, ‘तीसरा कौन’ में साथ काम करने को किया याद 
चंकी पांडे ने जाने-माने एक्टर सतीश शाह के लिए एक इमोशनल श्रद्धांजलि लिखी
नई दिल्ली:

चंकी पांडे ने जाने-माने एक्टर सतीश शाह के लिए एक इमोशनल श्रद्धांजलि लिखी, जिसमें उनके साथ काम करने की अपनी तारीफ़ और प्यारी यादें शेयर कीं. एक फैन से लेकर तीसरा कौन जैसी फ़िल्मों में स्क्रीन शेयर करने तक के अपने सफ़र के बारे में बताते हुए, चंकी ने दिवंगत एक्टर के साथ बिताए हर पल को बहुत एंटरटेनिंग और यादगार बताया. उन्होंने अपने दिल को छू लेने वाले नोट के आखिर में कहा कि शाह की गर्मजोशी और मज़ाक को बहुत याद किया जाएगा. तस्वीरों की एक सीरीज़ शेयर करते हुए चंकी पांडे ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “ये जो है ज़िंदगी से सतीश शाह का फैन होने से लेकर तीसरा कौन में उनके को-स्टार बनने तक और भी बहुत कुछ. उनके साथ बिताया हर पल एक अलग लेवल का एंटरटेनिंग था. आपको बहुत याद करूंगा मेरे प्यारे सतीश ओम शांति.”

पहली थ्रोबैक तस्वीर में चंकी पांडे और सतीश शाह एक साथ पोज़ देते हुए खुशमिजाज मुस्कान शेयर करते हुए दिख रहे हैं. अगली इमेज में गुज़र चुके एक्टर को चंकी की बाइक के पीछे बैठे देखा जा सकता है और वे अपना ट्रेडमार्क चार्म बिखेर रहे हैं. बाकी तस्वीरें उनकी 1994 की थ्रिलर-कॉमेडी के सेट की लगती हैं, जो उनके साथ बिताए समय की एक पुरानी झलक दिखाती हैं.

"जाने भी दो यारो," "साराभाई वर्सेस साराभाई," "मैं हूं ना," और "ओम शांति ओम" जैसी क्लासिक फिल्मों में अपनी यादगार एक्टिंग के लिए मशहूर, जाने-माने एक्टर सतीश शाह का शनिवार को मुंबई में 74 साल की उम्र में निधन हो गया.

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम पर उनके जाने पर दुख जताया और एक वीडियो के साथ गुज़र चुके एक्टर की एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने शाह के निधन के कारण के बारे में बताया. उन्होंने वीडियो में कहा, “मैं आपके साथ एक दुखद खबर शेयर करना चाहता हूं. हमारे दोस्त, एक बेहतरीन एक्टर, सतीश शाह का किडनी फेलियर की वजह से निधन हो गया है, कुछ समय पहले, वह घर पर अचानक बीमार पड़ गए थे. उन्हें शिवाजी पार्क के हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाया गया. उनका निधन हो गया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chunky Panday Satish Shah, Chunky Panday Satish Shah Movie, Chunky Panday Satish Shah News, Chunky Panday Satish Shah Photo Video, Satish Shah
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com