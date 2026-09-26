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रणबीर कपूर ने गुरुदेवश्री राकेशजी को बताया 'यूथ मैग्नेट', बोले- पिता बनने के बाद आध्यात्म के करीब आया

अभिनेता रणबीर कपूर मुंबई में पूज्य गुरुदेवश्री राकेशजी के 60वें जन्मदिवस समारोह में शामिल हुए, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया और बताया कि पिता बनने के बाद वे आध्यात्म के और करीब आए हैं.

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रणबीर कपूर ने गुरुदेवश्री राकेशजी को बताया 'यूथ मैग्नेट', बोले- पिता बनने के बाद आध्यात्म के करीब आया
रणबीर कपूर ने गुरुदेवश्री राकेशजी को बताया 'यूथ मैग्नेट'
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अभिनेता रणबीर कपूर मुंबई में पूज्य गुरुदेवश्री राकेशजी के 60वें जन्मदिवस समारोह में शामिल हुए, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया और बताया कि पिता बनने के बाद वे आध्यात्म के और करीब आए हैं.

बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'अहो गुरुदेव' समारोह में मौजूद रहे, जहाँ पूज्य गुरुदेवश्री राकेशजी का 60वां जन्मदिवस मनाया गया. श्रीमद् राजचंद्र मिशन धरमपुर (SRMD) के आध्यात्मिक गुरु को संबोधित करते हुए अभिनेता ने कहा:

"जन्मदिन की शुभकामनाएं, गुरुदेव. आपके 60वें जन्मदिवस समारोह में उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है. मैं जानता हूँ कि आपको अक्सर 'यूथ मैग्नेट' कहा जाता है. युवाओं को आध्यात्म के मार्ग पर चलते और मानवता का रास्ता चुनते देखना हमेशा प्रेरणादायक होता है."

रणबीर ने अपनी निजी यात्रा के बारे में भी खुलकर बात की और बताया कि बेटी के जन्म ने उन्हें आध्यात्म के और करीब ला दिया है. इस अवसर पर उन्होंने गुरुदेवश्री राकेशजी के जीवन पर आधारित पुस्तक 'बियॉन्ड' का विमोचन भी किया.

तो आखिर कौन हैं वे, जिन्हें बॉलीवुड का एक सुपरस्टार "यूथ मैग्नेट" कहता है? मुंबई में जन्मे, दर्शनशास्त्र में शिक्षित और आज 2,000 बेड वाले अस्पताल नेटवर्क तथा लाखों लोगों तक पहुँचने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने वाले मिशन के संस्थापक गुरुदेवश्री राकेशजी आज 60 वर्ष के हो गए हैं.

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