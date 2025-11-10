विज्ञापन

14 महीने से यूएई की जेल में बंद है सेलिना जेटली के भाई, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल, बोलीं- तुम्हारे लिए रोए बिना...

सेलीना जेटली ने अपने भाई की गिरफ्तारी पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि वो पिछले एक साल से चैन की नींद नहीं सो पाई हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

14 महीने से यूएई की जेल में बंद है सेलिना जेटली के भाई, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल, बोलीं- तुम्हारे लिए रोए बिना...
सेलीना जेटली ने भाई के लिए लिखा दिल छू लेने वाला पोस्ट
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलीना जेटली इन दिनों एक गहरे दर्द से गुजर रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर बताया कि वो पिछले एक साल से एक भी रात चैन से नहीं सो पाई हैं. वजह है उनके भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली, जो सितंबर 2024 से यूएई में डिटेन हैं. सेलीना ने इंस्टाग्राम पर अपने भाई की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि वो हर रात रोकर सोती हैं और हर दिन दुआ करती हैं कि उनका भाई ठीक हो. उनका ये इमोशनल पोस्ट फैंस के दिलों को छू गया है.

अदालत से उम्मीद की किरण

अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल दिया है. कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा है. साथ ही, एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है ताकि परिवार को अपडेट मिल सके. सेलीना के मुताबिक, अब तक उन्हें सिर्फ औपचारिक जानकारी दी जा रही थी, जबकि उनके भाई की स्थिति को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं मिला. कोर्ट के आदेश से जेटली परिवार को थोड़ी उम्मीद जरूर जगी है.

यूएई में काम कर रहे थे मेजर विक्रांत

मेजर विक्रांत जेटली 2016 से यूएई में रह रहे थे और वहां की एक कंपनी 'मैटीटी ग्रुप' में काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि सितंबर 2024 में उन्हें नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते डिटेन किया गया था. तब से उनका परिवार और बहन सेलीना लगातार उनकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं. सेलीना ने लिखा कि वो अपने भाई के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं. अब सभी की नजरें इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं.

