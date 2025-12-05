'वो चांद का इंतजार करती रही, पति जंग लड़ता रहा', फेमस एक्ट्रेस ने मां संग शेयर की बचपन की फोटो, बच्ची को पहचाना क्या?

बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस इंडिया सेलिना जेटली ने कुछ समय पहले अपनी पुरानी बचपन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी, जिसमें वह दुल्हन के लिबास में अपनी मां के साथ नजर आ रही थीं. इस फोटो के साथ सेलिना ने इमोशनल कैप्शन लिखा था. उन्होंने लिखा था, "वह चांद का इंतजार करती रही, जबकि उसका सैनिक उसी आसमान के नीचे लड़ता रहा". इस पोस्ट में सेलिना ने बताया कि उनके पिता सेना में थे और ज्यादातर समय ड्यूटी पर रहते थे. उनकी मां करवाचौथ का व्रत अकेले ही करती थीं और चांद के इंतजार में देर रात तक जागती थीं. सेलिना बताती हैं कि वह अक्सर अपनी मां की साड़ी, गहने और मेकअप पहनकर छोटी दुल्हन बन जाती थीं और ऑफिसर्स मेस में होने वाली पूजा में बाकी नई दुल्हनों से ज्यादा सजकर जाती थीं.

सेलिना ने याद किया कि उनकी मां करवाचौथ के दिन कैंची तक इस्तेमाल नहीं करती थीं और पूरा दिन पति की सलामती के लिए व्रत रखती थीं. छोटी सेलिना पिता की फोटो हाथ में लेकर मां के साथ चांद का इंतजार करती थीं और उनकी पेट डॉग “ल्हासा एप्सो” भी साथ खड़ा रहता था. लेकिन इन दिनों सेलिना एक और मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. उनके भाई मेजर विक्रांत जेटली सितंबर 2024 से अबू धाबी (UAE) में हिरासत में हैं. उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोपों की जांच चल रही है. सेलिना ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार से कानूनी और मेडिकल सहायता की मांग की है.

कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, विक्रांत को कांसुलर एक्सेस दिलाया जाए और उनकी स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए. कोर्ट के इस कदम से सेलिना को 14 महीने बाद उम्मीद की एक किरण मिली है. सेलिना ने कहा कि इस समय वह 'अभिनेत्री सेलिना जेटली' नहीं, बल्कि 'एक सैनिक की बहन' बनकर न्याय की गुहार लगा रही हैं. उनकी अपील के बाद देशभर से लोग उनके समर्थन में सामने आ रहे हैं और सरकार से जल्दी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं.

