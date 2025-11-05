अपने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भाई की रिहाई के लिए कोर्ट पहुंचीं यह एक्ट्रेस, 14 महीने से UAE की जेल में बंद हैं

एक्ट्रेस सेलिना जेटली फिल्मी दुनिया से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं. वो अपने रिटायर्ड भाई विक्रांत कुमार जेटली को लेकर सुर्खियों में हैं. सेलिना के भाई विक्रांत पिछले एक साल से यूएई के जेल में बंद हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी की चिंताओं के तहत विक्रांत तो हिरासत में लिया गया था. इस मामले में अब सेलिना ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने कोर्ट में अपने भाई के लिए मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने भाई को लेकर बात की है.

सेलिना ने की अपील

हाल ही में एक इंटरव्यू में सेलिना ने बताया कि पिछले 14 महीने कितने बुरे सपने जैसे रहे हैं और भारत सरकार से अपने भाई को वापस लाने की अपील की. जब सेलिना से पूछा गया कि क्या उन्हें पता है कि उनके भाई को दुबई में अधिकारियों ने क्यों हिरासत में लिया था. इस पर उन्होंने कहा- काश मुझे इसका जवाब पता होता, और मैं यहीं ढूंढने आई हूं – ये जवाब. इस समय किसी के पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं है, और इसीलिए मैंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि मुझे इस मामले पर कुछ क्लैरिटी मिल सके. हमने पहले ही अपने माता-पिता को खो दिया है, और हम दोनों ही दुनिया में एक-दूसरे के साथ बचे हैं. पिछले 14 महीनों से, मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कहां है या वो जिंदा है भी या नहीं. मेरा मतलब है, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह पहले 8 महीनों तक कहां था.

उन्होंने आगे कहा- पहले 8 महीनों तक उन्हें किडनैप किया गया और फिर मुझे बताया गया कि उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है. उनके वकील, राघव कक्कड़ ने भी केस के बारे में बात की और ऑडियंस को बताया कि इस केस के लिए एबडक्शन शब्द ज़्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को एक ऐसी गाड़ी में उठाया गया था जो पुलिस या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी की नहीं थी.

सेलिना को मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले से सेलिना को कुछ राहत दी है, क्योंकि उन्होंने MEA से UAE में अधिकारियों से संपर्क करने और 6 दिसंबर को कोर्ट को एक डिटेल्ड रिपोर्ट देने को कहा है. हाईकोर्ट ने रेस्पोंडेंट्स को विक्रांत की हिरासत के संबंध में कानूनी मदद देने का निर्देश दिया है.