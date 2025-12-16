सेलीना जेटली ने मांगा पति से 100 करोड़ का मुआवजा, एक्ट्रेस लगा चुकी हैं कई गंभीर आरोप

बॉलीवुड अभिनेत्री सेलीना जेटली ने अपने पति, ऑस्ट्रियाई होटल कारोबारी पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है. दोनों की शादी को 15 साल हो चुके हैं. सेलीना ने आरोप लगाया है कि पति ने उन्हें भावनात्मक, शारीरिक और मौखिक रूप से प्रताड़ित किया. उन्होंने कहा कि पीटर ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश की, काम करने से रोका और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी इजाजत मांगनी पड़ती थी. सेलीना की शिकायत में यह भी कहा गया है कि पीटर एक स्वार्थी व्यक्ति हैं, जिनमें बच्चों के प्रति भी सहानुभूति नहीं है.

ये भी पढ़ें; बॉर्डर 2 का धांसू टीजर रिलीज, सनी देओल का खूंखार अंदाज देख फैन्स बोले- आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, जय हिंद

सेलीना ने मांगा 100 करोड़ रुपये का मुआवजा

उन्होंने पति पर अपने बैंक खातों से पैसे निकालने, कार्ड का गलत इस्तेमाल करने और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर कब्जा करने का आरोप लगाया. सेलीना ने अपने तीन बच्चों की कस्टडी भी मांगी है, जो फिलहाल पीटर के साथ ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि भारत में केस दर्ज करने के बाद से बच्चों से बात करने पर रोक लगा दी गई है. इस मामले में सेलीना ने 100 करोड़ रुपये का मुआवजा और हर महीने 10 लाख रुपये का भरण-पोषण मांगा है.

27 जनवरी तक देना होगा आय का हलफनामा

मामला 25 नवंबर को दर्ज हुआ था. हाल ही में शुक्रवार को दोनों अंधेरी की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने दोनों को 27 जनवरी तक अपनी आय का हलफनामा जमा करने का आदेश दिया. पीटर को शिकायत का जवाब भी देना होगा. अगली सुनवाई पर आय के दस्तावेजों की जांच होगी और सेलीना की अंतरिम मांगों पर फैसला लिया जाएगा. दूसरी तरफ, ऑस्ट्रिया की कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है, जहां पीटर ने इस साल अगस्त में अर्जी दी थी. वहां की कोर्ट ने सेलीना को बच्चों से रोज एक घंटे फोन पर बात करने की इजाजत दी है. सेलीना और पीटर के जुड़वां बेटे विंस्टन और विराज 2012 में पैदा हुए थे. 2017 में दूसरे जुड़वां बेटों में से एक की दिल की बीमारी से मौत हो गई थी. यह मामला सेलीना के लिए काफी मुश्किल भरा है, क्योंकि वे अकेले लड़ रही हैं.