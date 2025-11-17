विज्ञापन

1100 करोड़ का बजट और नकली बैल पर हीरो की एंट्री, वीडियो देख कहेंगे- ऐसी भी क्या मजबूरी थी?

इस फिल्म का बजट लगभग 1100 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. 15 नवंबर को इसका भव्य टाइटल रिलीज भी हुआ. लेकिन इसके हीरो की एंट्री का सोशल मीडिया पर खूब मजाक बन रहा है. आपने देखी क्या?

Read Time: 2 mins
Share
1100 करोड़ का बजट और नकली बैल पर हीरो की एंट्री, वीडियो देख कहेंगे- ऐसी भी क्या मजबूरी थी?
नकली बैल पर एंट्री से इस एक्टर का बना मजाक
नई दिल्ली:

1100 करोड़ रुपये इस फिल्म का बजट है. इसका नाम है वाराणसी. इसका निर्देशन एसएस राजामौली कर रहे हैं. जिन्होंने इससे पहले बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है. 15 नवंबर को फिल्म के हीरो महेश बाबू की पहली झलक और टाइट रिवील करने के लिए एक इवेंट का आयोजन किया गया. इस आयोजन को बहुत ही भव्य तरीके से अंजाम दिया गया. इस मौके पर फिल्म की स्टारकास्ट मौजूद थीं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, पृथ्वीराज सुकुमारन भी शामिल थे. लेकिन लगभग दो घंटे तक खिंचा ये प्रोग्राम काफी सुस्त लगा. फिर ग्लिच भी सामने आई जिससे वीडियो प्ले होने में दिक्कत हुई. इस सब के बावजूद उस समय तो हद ही हो गई जब महेश बाबू यानी फिल्म के रुद्रा की एंट्री हुई. 

महेश बाबू की मंच पर कुछ ऐसी एंट्री हुई जिसे देख हमारे तो होश ही उड़ गए. एसएस राजामौली इस पूरे शो की कमान संभाले हुए थे. एक्टर भी इससे करीब से जुड़े हुए थे. लेकिन ये एंट्री एकदम बचकाना थी. फिल्म में रुद्रा को बैल की सवारी करते हुए दिखाया गया. अब जब महेश बाबू स्टेज पर आए तो वह मैकेनिकल बैल पर थे. ये एंट्री इतनी अजीब थी कि देखकर आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ. फैन्स पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें इसे तरह पर मंच पर लाने की क्या जरूरत थी?  

यही नहीं, लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ. कुछ फैन्स जहां सकते में आ गए वहीं कुछ इस ड्रामेटिक एंट्री को देखकर हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. कैरियर की बात करें तो महेश बाबू ने 25 साल में 30 से ज्यादा फिल्में कीं, जिनमें ‘पोकिरी' (2006),  ‘महर्षि' (2019) और ‘सरिलरु नीके वरम' (2016) जैसी हिट्स शामिल हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Varanasi Movie Budget, Varanasi Movie, Mahesh Babu Varanasi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com