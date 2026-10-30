राघव जुयाल की 'इकाई' का BTS वीडियो हुआ वायरल, कोमल पावस्कर के साथ केमिस्ट्री देखकर बढ़ी लोगों की एक्साइटमेंट

विकास बहल की आगामी फिल्म 'इकाई' की शूटिंग का एक बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें राघव जुयाल और फिल्म से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने जा रहीं कोमल पावस्कर नजर आ रहे हैं. यह वीडियो फिल्म की शूटिंग की एक झलक पेश करता है. 'किल' और 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाले राघव जुयाल लगातार अलग-अलग तरह के किरदारों के साथ प्रयोग कर रहे हैं. अब वह इस आगामी प्रोजेक्ट में कोमल पावस्कर के साथ एक नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी के रूप में नजर आएंगे.

लीक हुए BTS वीडियो में राघव और कोमल को एक पारंपरिक बाजार जैसे माहौल में सीढ़ियों पर बैठे देखा जा सकता है. उनके आसपास फिल्म की शूटिंग से जुड़ी टीम भी नजर आ रही है. जहां राघव कैजुअल और लेयर्ड आउटफिट में दिखाई दे रहे हैं, वहीं कोमल मैजेंटा रंग के आकर्षक परिधान में नजर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि यह फिल्म रोमांस और सस्पेंस से भरपूर एक रोमांटिक थ्रिलर है, जिसमें मुख्य कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री कहानी का अहम हिस्सा हो सकती है.

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गौरतलब है कि कोमल पावस्कर के लिए इकाई' हिंदी सिनेमा में अभिनय की दुनिया में पहला कदम है. इस फिल्म के जरिए वह एक अनुभवी कलाकार के साथ स्क्रीन साझा करती नजर आएंगी. विकास बहल के निर्देशन में बन रही इकाई' अपनी नई जोड़ी और दिलचस्प जॉनर को लेकर पहले से ही उत्सुकता पैदा कर रही है. हालांकि, फिल्म के निर्माताओं ने अभी तक इसकी पूरी कहानी का खुलासा नहीं किया है. साथ ही, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि फिल्म किसी वास्तविक घटना या पहले से मौजूद किसी रचना पर आधारित है या नहीं.

फिलहाल, सामने आए इस BTS वीडियो ने दर्शकों को फिल्म की दुनिया और उसके विजुअल माहौल की शुरुआती झलक दे दी है. फिल्म के किरदारों, कहानी और रिलीज से जुड़ी अन्य जानकारियों का इंतजार है.